Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
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с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила
, что ее ведомство «глубоко обеспокоено» недавним высказыванием казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева относительно его позиции по Крыму.
Московский Комсомолецвчера в 12:44

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МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

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МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме

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Посла Казахстана вызвали в МИД Украины из-за слов Токаева о Крыме

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МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

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Казахстан обсудит с Украиной «аннексию Крыма»

РИА Новости Крым02:56
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BFM.ru 10:34
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В Петербурге цены на вторичном рынке недвижимости повысились до 124,6 тысяч рублей за квадратный метр, сообщает ЦИАН.
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РБК вчера в 22:32
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В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
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Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

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Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
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Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
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