Политика
Lenta.ruМИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на украинское внешнеполитическое ведомство.
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с чего всё началось
Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что ее ведомство «глубоко обеспокоено» недавним высказыванием казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева относительно его позиции по Крыму.Московский Комсомолецвчера в 12:44
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Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.