Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «РИА Новости».

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

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