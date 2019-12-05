Политика
ИзвестияМИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «РИА Новости».
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МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана
Московский Комсомолец11:15
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Политика
Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий
Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
Происшествия
Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде
В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Политика
Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе
Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
Происшествия
Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии
Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы.
Происшествия
Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
Общество
Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию
Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
Политика
Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан
Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
Спорт
Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России
Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
Политика
Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся
Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде
Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
Происшествия
В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»
В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Футбол
Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро
По информации немецких медиа, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн может покинуть клуб за небольшую сумму уже в январское трансферное окно.
Общество
Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети
Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
Политика
Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Политика
Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине
Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Гаджеты
Опубликованы спецификации процессора Snapdragon 865
Компания Qualcomm опубликовала спецификации нового флагманского процессора Snapdragon 865, представленного накануне.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Транспорт
Через Омск пройдет скоростная магистраль
Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Политика
Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
Общество
«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку
В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции
Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Политика
В Раде подрались депутаты «Слуги народа»
Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Энергетика
ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти
Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Общество
В Крыму сделали 31 декабря выходным днем
В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».