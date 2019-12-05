Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана в Киеве Самата Ордабаева после того, как президент страны Касым-Жомарт Токаев рассказал об отношении к возвращению Крыма в состав России. Об этом в четверг, 5 декабря, сообщает «РИА Новости».
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МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Lenta.ru09:57

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

Известия11:08

МИД Украины вызвал посла Казахстана после слов Токаева о Крыме

РИА Новости10:35

МИД Украины, возмущенный позицией Токаева по Крыму, вызвал посла Казахстана

Московский Комсомолец11:15

МИД Украины вызвал посла Казахстана после заявления Токаева о Крыме

RT на русском09:43

МИД Украины пригласил посла Казахстана из-за слов Токаева о Крыме

ТАСС10:11

Казахстан обсудит с Украиной «аннексию Крыма»

РИА Новости Крым02:56
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 12:43, Ашберн
Политика

Путин предложил продлить договор СНВ-3 без всяких условий

Президент напомнил о скором истечении срока действия договора СНВ-3.
РБК 11:28
Происшествия

Машина сбила женщину с двумя детьми в Зеленограде

В Зеленограде автомобиль сбил женщину с двумя детьми. Авария произошла около 18:30 на улице Каменка.
Вести.Ru 11:59
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Политика

Киев предложил поменять представителей Донбасса в Контактной группе

Украина предложила расширить или заменить состав представителей неподконтрольных официальному Киеву территорий Донбасса в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
News.ru 07:07
Происшествия

Прокурор требует для трех участников акции 27 июля в Москве от 3 до 4 лет колонии

Государственный обвинитель потребовал в четверг приговорить троих участников акции 27 июля в Москве Александра Мыльникова, Егора Лесных и Максима Мартинцова на сроки от 3 до 4 лет лишения свободы.
Москва 24 12:18
Происшествия

Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил властям Одессы сделать все для помощи пострадавшим из-за пожара в колледже и быстрее выяснить все обстоятельства трагедии.
РИА Новости 03:09
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

Государственный департамент Соединенных Штатов выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома «Морской старт» в Россию, сообщили 5 декабря в пресс-службе компании.
REGNUM 06:13
Политика

Власти США ввели новые санкции против российских компаний и граждан

Министерство финансов США ввело санкции в отношении семи российских компаний, а также ряда российских физических лиц, которые связаны с кибербезопасностью.
REGNUM 11:03
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Политика

Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

Анонсированный Минэнерго Украины очередной раунд трехсторонних переговоров о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину 5 декабря не состоится.
РБК 10:33
Биатлон

Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде

Француженка Жюстин Бреза выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде.
РИА Новости 11:52
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

В Перми почтят память 156 жертв пожара в ночном клубе "Хромая лошадь", трагедия произошла 5 декабря 2009 года.
Газета.Ru 02:14
Футбол

Холанн может покинуть «Зальцбург» за 20 миллионов евро

По информации немецких медиа, нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн может покинуть клуб за небольшую сумму уже в январское трансферное окно.
Sportbox.RU 06:28
Общество

Бут рассказал о сети педофилов, куда могли попасть российские дети

Российские дети, усыновленные гражданами США и потом пропавшие без вести, могли попасть в сексуальное рабство к педофилам, заявил РИА Новости находящийся в американской тюрьме Виктор Бут.
РИА Новости 02:20
Политика

Журнал Time впервые поместил на обложку Зеленского

Американский журнал Time поместил на обложку нового номера президента Украины Владимира Зеленского с подписью «Человек посередине».
Ведомости 12:01
Политика

Лавров ответил на заявления ФРГ о расследовании убийства в Берлине

Власти ФРГ обвинили Москву в отсутствии содействия по расследованию убийства гражданина Грузии в Берлине, добавил министр, что напоминает обвинения в адрес России в связи с крушением малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году.
Газета.Ru 11:46
Гаджеты

Опубликованы спецификации процессора Snapdragon 865

Компания Qualcomm опубликовала спецификации нового флагманского процессора Snapdragon 865, представленного накануне.
Игромания.ру 08:00
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Транспорт

Через Омск пройдет скоростная магистраль

Планируется, что до 2035 года будет построена хордовая магистраль, которая соединит Санкт-Петербург и Хабаровск, причем ее участок пройдет и через Омск.
ВОмске 08:10
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Политика

Пелоси анонсировала подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте главы государства Дональда Трампа.
RT на русском 09:31
Общество

«Росконтроль» нашел в российских сосисках подорожник и свиную шкурку

В ходе гистологического анализа выяснилось, что в сосисках «Велком» и «Малаховский» было выявлено присутствие клетчатки подорожника в первом случае и пшеничной — во втором.
Известия 01:43
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин опубликовал фото после пластической операции

Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Вечерняя Москва вчера в 20:51
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Гаджеты

Смартфоны Honor V30 5G и V30 Pro 5G поступили в продажу в Китае

Rusargument 04:03
Политика

В Раде подрались депутаты «Слуги народа»

Депутаты фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Максим Бужанский и Гео Лерос подрались на утреннем заседании парламента, заявила депутат Ирина Верещук.
РИА Новости 08:32
Общество

ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн

Ведомости вчера в 08:06
Экономика

Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
ТАСС 05:29
Энергетика

ОПЕК и Россия договариваются о новом сокращении добычи нефти

Новое обсуждение состоится 5–6 декабря в Вене на встрече стран, подписавших три года назад соглашение о сокращении добычи нефти, – всех входящих в ОПЕК и 10 не входящих, в их числе была Россия.
Ведомости вчера в 13:50
Общество

В Крыму сделали 31 декабря выходным днем

В Республике Крым объявили выходным днем 31 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Крыминформ».
Lenta.ru 09:52
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