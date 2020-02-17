Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Украина выразила протест в связи с задержанием в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство. Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
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Российский сенатор прокомментировал требование из Киева выдать браконьеров

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Lenta.ru16:22
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ выступил в поддержку идеи художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова о том, чтобы закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России.
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Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
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Для проведения новой встречи в "нормандском формате" необходимо увидеть результаты предыдущих договоренностей, заявил замглавы МИД Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
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В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией

Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
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