Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Украина выразила протест в связи с задержанием в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство. Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
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