Политика
Газета.RuМИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков
Украина выразила протест в связи с задержанием в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство. Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.
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Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника
Россиянин Александр Винник останется под стражей - таково решение апелляционного суда Парижа, рассматривавшего обращение адвокатов россиянина, передает РИА Новости.
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Глава МИД Украины заявил о риске войны России и Белоруссии
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt заявил, что существует риск войны между Россией и Белоруссией.
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Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
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Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.
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Полузащитник «Чертаново» Кирилл Колесниченко покинул расположение ЦСКА, сообщает пресс-служба «армейцев».
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В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
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В Кремле прокомментировали слова судьи КС о правопреемстве СССР
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Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
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Компания HMD Global выпустит первый кнопочный телефон марки Nokia на мобильной операционной системе Android.
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Кристалл из метеорита, упавшего на Челябинск, оказался углеродом
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Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
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Новый Kia Sorento представлен официально
Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
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Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети»
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.
Общество
В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты
Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.
Происшествия
Грузовой «корабль-призрак» прибило к берегам Ирландии
Грузовое судно MV Alta обнаружили у южных берегов Ирландии. Об этом сообщило британское издание The Guardian в понедельник, 17 февраля.
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«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» запустила в России формат dark kitchen («темная кухня»).