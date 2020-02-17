Украина выразила протест в связи с задержанием в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство. Временный поверенный в делах РФ был вызван в МИД Украины.

Шоу-бизнес Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.

Политика Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что проведение новой встречи в нормандском формате возможно лишь в том случае, если будут выполнены решения саммита в Париже.

Политика Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара.

Происшествия «Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице Житель Краснодарского края Дмитрий Бакшеев, осужденный на 12 лет и два месяца строгого режима за убийство, умер в больнице в колонии Ростова-на-Дону, передает "Интерфакс".

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Авто Новый Kia Sorento представлен официально Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.

Общество Миронов просит Генпрокуратуру проверить информацию о пытках обвиняемых по делу «Сети» Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и Верховный суд с просьбой проверить дело террористического сообщества "Сеть" на предмет получения показаний его фигурантов с применением физического насилия.

Общество В России предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты Рабочая группа Госсовета совместно с главой области Алексеем Дюминым предложила отменить уголовную ответственность за то, что россиянам не выплачивают заработную плату.