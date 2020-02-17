Политика
RT на русскомМИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
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Армия и оружие
В Сирии возобновилось совместное патрулирование России и Турции
Российская военная полиция и турецкие военнослужащие возобновили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы, сообщил 17 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Общество
Основатель Amazon пожертвует $10 млрд на борьбу с изменениями климата
Американский миллиардер Джефф Безос, глава и основатель компании Amazon, объявил в понедельник о создании "Фонда Земли" для борьбы с климатическими изменениями.
Общество
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Общество
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров
Авто
Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод
В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.
Шоу-бизнес
Анна Семенович призвала журналистов перестать печатать гадости про нее
Со своей страницы в Инстаграм Семенович обратилась к журналистам с просьбой относиться добрее к ней и друг другу.
Политика
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Армия и оружие
В МИД РФ ответили на обвинения в преследовании спутника США
В российском МИД добавили, что заявления командующего космическими силами США Джона Рэймонда о якобы преследовании российским космическим аппаратом «Космос-2542» американского спутника-шпиона USA-245 (он же-КН-11) не соответствуют действительности.
Футбол
Клопп попросил не сравнивать его с Симеоне
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил работу Диего Симеоне, который является наставником мадридского «Атлетико».
Политика
Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.
Футбол
Б. Ротенберг: «Сочи» на расширение РПЛ даже не рассчитывает
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг поделился мнением о возможном увеличении числа участников Российской Премьер-Лиги.
Авто
Депутаты хотят присваивать автомобилям экологический класс
Всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс. С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Происшествия
В Башкирии спасли провалившийся под лед табун лошадей
Табун лошадей провалился под лед в Иглинском районе Башкирии.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Армия и оружие
Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов
Армия и оружие
Местных жителей заставляют жить с «всушниками», расчёт гаубицы «отработал» по «Ниве»: сводка
Недовольство жителей вызвано преступными действиями предприимчивых военнослужащих 57-й бригады, которые, прибывая в зону «ООС», заселяются в ранее занимаемые 56-й бригадой дома местных жителей.
Недвижимость
Стоимость квадратного метра хотят зафиксировать на Сахалине
Власти Сахалинской области планируют зафиксировать стоимость кв метра жилья в рамках «Дальневосточной ипотеки».
Музыка
Школьница из Новосибирска спела о «лабутенах» в шоу «Голос. Дети»
Группа "Ленинград" выпустила песню "Экспонат" в 2016 году, она сразу стала хитом.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Экономика
Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству
Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Авто
Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров
Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Кино
17 февраля стартует сериал «Филатов» на СТС
Музыка
Элтон Джон из-за пневмонии потерял голос прямо на концерте
Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
Футбол
Федор Смолов прокомментировал свой первый гол в составе «Сельты»
Российский форвард Федор Смолов, взятый в испанский клуб в аренду у "Локомотива", прокомментировал свой первый гол в составе "Сельты".