Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Армия и оружие В Сирии возобновилось совместное патрулирование России и Турции Российская военная полиция и турецкие военнослужащие возобновили совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы, сообщил 17 февраля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Общество Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.

Авто Новому кроссоверу Chery eQ5 достался полный привод В середине 2020 года на китайский рынок выйдет батарейный паркетник Chery eQ5, который мы ранее видели на патентных рисунках.

Политика Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Политика Лукашенко объяснил слова об отборе российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, чем были подкреплены его слова о возможности отбора транзитной нефти, если Россия не будет исполнять обязательства по поставкам сырья в республику.

Авто Депутаты хотят присваивать автомобилям экологический класс Всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс. С такой инициативой выступил депутат Михаил Старшинов.

Шоу-бизнес Бузова прыгнула в толпу со сцены Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.

Общество Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

Экономика Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Авто Представитель Toyota рассказал, чем гибриды лучше электрокаров Представитель Toyota напомнил, что в настоящее время все ведущие мировые автопроизводители работают над тем, чтобы снизить объёмы выбросов от автомобилей и тем самым остановить процесс изменения климата, однако на данный момент всё ещё неясно, какие именно транспортные средства окажутся на высшей ступени эволюции.