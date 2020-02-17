Политика
RT на русскомМИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте ведомства отмечается, что дипломату передали требование освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.РИА Новости12:30
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Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Глава временного госпиталя в Ухане Лю Чжимин умер из-за коронавируса.
Футбол
«Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ
"Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Армия и оружие
Военные России и Турции провели совместное патрулирование в Сирии
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв рассказал, что сегодня прошло очередное совместное патрулирование военных Турции и России, пишет «МК».
Общество
Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.
Здоровье
Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ
Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.
Политика
Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России
Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Смолов забил дебютный гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Технологии
NVIDIA представила особую версию RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077
NVIDIA показала RTX 2080 Ti в стиле Cyberpunk 2077.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года
Курсы валют сегодня 17.02.2020 Центробанк России установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 63.45 рублей за 1 Доллар.
Хоккей
СКА разгромил «Адмирал» в матче КХЛ
Происшествия
У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус
Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Спорт
Assassin’s Creed Syndicate будут раздавать в Epic Games Store
С 20 по 27 февраля в Epic Games Store можно будет бесплатно получить Assassin’s Creed Syndicate.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером, к которому силовики приходили с обыском из‑за доплаты к пенсии в 1,5 тысячи рублей
Прокуратура Челябинской области извинилась перед пенсионером Сергеем Зарубой, к которому полицейские и ОМОН приходили с обыском по делу о мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК).
Культура
В Австралии разбился о скалы создатель саундтрека к «Бригаде»
В Австралии утонул известный диджей и композитор Андрей Иванов. Это произошло на пляже Бонди-Бич в Сиднее.
Культура
Лысая певица Zivert представила клип Алана Бадоева на песню «Credo»
Автором нового клипа Zivert (Юлии Зиверт) на песню "Credo" стал известный режиссёр Алан Бадоев.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Гаджеты
Аналитик прогнозирует низкий спрос на смартфоны Samsung Galaxy S20
Известный инсайдер анонсировал, что уровень продаж флагманского смартфона Galaxy S20 не сможет превзойти показатели прежней модели Galaxy S10.
Игры
В Dreams воссоздали Fallout 4 — в игре доступны несколько квестов
Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
Происшествия
Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД
Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.
Экономика
В Счетной палате попросили объяснить смысл продажи доли ЦБ в Сбербанке
Покупка акций Сбербанка за счет средств ФНБ у Центробанка будет самой большой тратой из средств фонда, поэтому в Счетной палате проанализируют эту сделку.
Происшествия
В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
Киберспорт
Блогер назвал возможную дату релиза «королевской битвы» в Call of Duty: Modern Warfare
Автор канала TheGamingRevolution сообщил возможную дату релиза «королевской битвы» в Call of Duty: Modern Warfare.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Экономика
В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.