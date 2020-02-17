с чего всё началось

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.

Футбол «Барселона» потребовала извинений у испанских СМИ "Барселона" опровергло информацию о заключении контракта с компанией, которая занималась имиджем президента клуба Хосепа Марии Бартомеу в социальных сетях.

Общество Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в одну из больниц в Москве. По предварительным данным, у шоумена произошел приступ эпилепсии.

Здоровье Минздрав Пермского края проверит факт разглашения диагноза ВИЧ Краевой минздрав совместно с руководством медучреждения проверит информацию о возможном разглашении врачебной тайны пациента с диагнозом ВИЧ.

Политика Кремль отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес России Россия продолжит диалог с Минском по поставкам энергоносителей, исходя из того, что на встрече в Сочи лидеры двух стран достигли определенного понимания, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Финансы Курсы валют на сегодня, 17 февраля 2020 года Курсы валют сегодня 17.02.2020 Центробанк России установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 17 февраля 2020 установленный Центробанком установлен на уровне 63.45 рублей за 1 Доллар.

Происшествия У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.

Общество В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Шоу-бизнес Бузова прыгнула в толпу со сцены Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.

Происшествия Ветеран органов внутренних дел скончался в душе госпиталя МВД Полиция инициировала проверку по факту смерти ветерана органов внутренних дел, которая произошла в здании ФКУЗ "Главный клинический госпиталь МВД России", расположенном в Москве.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.