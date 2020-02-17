Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
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 ведомства отмечается, что дипломату передали требование освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
РИА Новости12:30

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МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

RT на русском13:03

МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

Комсомольская правда12:58

МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием браконьеров

Rambler News Service12:41

Временного поверенного в делах России вызвали в МИД Украины

РИА Новости12:47

МИД Украины отреагировал на задержание украинских браконьеров

REGNUM12:46

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

РБК12:49

В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России

Московский Комсомолец12:39
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В Тверской области пилоты Су-35 потренировались в бомбометании

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Заместителем председателя правления - главным бухгалтером ПАО "Газпром" вместо Елены Васильевой назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главбуха.
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Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 упала в Атлантический океан

Первая многоразовая ступень тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 упала в воду при попытке приземлиться на плавучую платформу.
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У россиянки на борту Diamond Princess выявлен коронавирус

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
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Лавров обвинил в ущербности логику членов «нормандского формата»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что западные члены "нормандского формата" используют "ущербную логику".
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О новом виде телефонного спама предупреждают россиян

В России зарегистрирован новый метод воровства персональных данных – номеров мобильных телефонов.
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Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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"Бой за освобождение провинций Алеппо и Идлиб продолжается, несмотря на некоторое бурление, идущее с севера, как и продолжается бой за освобождение всей сирийской земли, уничтожение терроризма и достижение стабильности", - цитирует президента его канцелярия.
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Российская газета 08:51
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
ToDay News Ufa 07:22
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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
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Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого сгибания

По итогам проверки экран смартфона треснул после первого же закрытия.
Вечерний курьер 09:44
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

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В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
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Британский регулятор оштрафовал «НТВ-Мир Балтия»

Ofcom оштрафовал на £20 000 ($26 000) компанию Baltic Media Alliance Limited (BMAL), транслирующую канал «НТВ-Мир Балтия», за нарушение принципов объективности при вещании новостей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на регулятора.
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Связь возможного убийцы соратника Басаева с ФСБ опровергли

Расследование западных СМИ, которые обвинили спецподразделения ФСБ в причастности к убийству чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине, является фейком.
Lenta.ru 11:53
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Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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В раде предложили отправить в Москву делегацию на парад Победы

Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович внес предложение сформировать делегацию от парламента, которая примет участие в ежегодном параде Победы 9 мая в Москве.
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В 2019 году годовой индекс промпроизводства был снижен с 2,4 до 2,3%. Рост индекса в добыче уменьшен с 3,1 до 2,5%, а в обрабатывающих производствах увеличен с 2,3 до 2,6%.
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Нейросеть научили распознавать узлы в полимерах

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Фильм «Лед 2» возглавил российский прокат на выходных

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Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
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Александр Логинов завоевал бронзу на чемпионате мира по биатлону

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