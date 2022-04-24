Министр отметил, что на фоне желания Украины быть частью ЕС не нужно забывать о странах Западных Балкан, которые долгое время ждут вступления в Европейский союз, поэтому необходима "новая концепция европейской политики соседства".
Спикер украинского МИД добавил, что откладывание во времени под разными предлогами членство Украины в ЕС или поиск альтернативы «тормозит укрепление Евросоюза» и потакает «агрессивным планам» президента РФ Владимира Путина, сообщает издание «Страна.ua».
Президенты Украины и Турции Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 24 апреля, поговорили по телефону, обсудив российско-украинские переговоры и гарантии безопасности, сообщает канцелярия турецкого лидера в Twitter.