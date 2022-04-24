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МИД Украины заявил, что разочарован позицией Австрии по членству страны в ЕС

Киев разочарован словами главы МИД Австрии Александера Шалленберга о нежелании видеть Украину в ЕС и поиске особого пути сотрудничества вместо полноценной интеграции.
Lenta.ru
Министр отметил, что на фоне желания Украины быть частью ЕС не нужно забывать о странах Западных Балкан, которые долгое время ждут вступления в Европейский союз, поэтому необходима "новая концепция европейской политики соседства".
ТАСС
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский передал представителю Евросоюза в Киеве Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения страной статуса кандидата на вступление в ЕС.
Известия
Спикер украинского МИД добавил, что откладывание во времени под разными предлогами членство Украины в ЕС или поиск альтернативы «тормозит укрепление Евросоюза» и потакает «агрессивным планам» президента РФ Владимира Путина, сообщает издание «Страна.ua».
Новый День

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В Киеве разочарованы словами главы МИД Австрии о членстве Украины в ЕС
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