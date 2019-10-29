Политика
ФАНМИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
На вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины к встрече с Путиным», украинский министр ответил утвердительно.
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Политика
Киев заявил о начале разведения сил в Золотом
В Золотом начался процесс разведения сил и средств в соответствии с достигнутой договорённостью в контактной группе, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко перед началом инвестиционного форума в Мариуполе.
Энергетика
США наложили санкции на треть мировых запасов нефти
Треть мировых запасов нефти и пятая часть добычи находится под санкциями США против Ирана, Венесуэлы и России.
Общество
Медведев поручил представить меры по повышению доверия бизнеса к судам
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил силовым органам совместно с Минэкономразвития подготовить предложения, реализация которых повысит доверие бизнеса к правоохранительной и судебной системам.
Общество
Горничная отеля выставила на аукцион забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе Сара Кореа выставила на торги платье, в котором Леди Гага появилась на красной дорожке "Золотого глобуса" в прошлом году.
Религия
Элладская православная церковь официально признала ПЦУ
Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.
Происшествия
Пять человек отравились угарным газом в Башкирии
В жилом доме города Нефтекамска из-за отравления газом погибла одна женщина, еще четыре человека, в том числе двое детей, были госпитализированы.
Шоу-бизнес
Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным
Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.
Экономика
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Шоу-бизнес
Зрители ушли с «пьяного концерта» Наргиз
Экономика
Банки не спешат снижать ставки вслед за ЦБ
В минувшую пятницу, 25 октября, ЦБ четвертый раз в этом году снизил ключевую ставку, причем сразу на 0,5 процентного пункта (п. п.) до 6,5%. Ниже этого уровня последний раз ставка находилась в марте 2014 г. Сильнее всего на изменение ключевой ставки обычно реагируют проценты по депозитам и ипотеке.
Армия и оружие
ЦПВС: Россия выполнила мероприятия российско-турецкого меморандума
Россия в полном объёме выполнила мероприятия, предусмотренные российско-турецким меморандумом от 22 октября, сообщили в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Политика
В Кремле прокомментировали страх россиян перед произволом властей
Недавний социальный опрос Левада-центра показал, что одним из самых частых страхов у россиян является боязнь произвола со стороны властей.
Происшествия
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Здоровье
Названы 7 главных запретов для людей с повышенным давлением
7 главных запретов для людей с повышенным давлением назвали медики.
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить методику учета бедных
Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства об изменении порядка учета бедности в стране.
Здоровье
Неонатологи в Коломне выходили недоношенную тройню
В течение первых суток новорожденные находились под пристальным вниманием врачей-неонатологов и реаниматологов, после чего наблюдение и лечение было продолжено специалистами отделения патологии недоношенных детей, где до самой выписки они находились вместе с мамой.
Политика
МИД России пообещал ответить на высылку дипломата из Болгарии
Москва ответит на решение Болгарии выслать российского дипломата, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
Общество
Ургант прокомментировал слова Поперечного о цензуре в своем шоу
Телеведущий Иван Ургант прокомментировал слова комика Данилы Поперечного о шутке, вырезанной из эфира «Вечернего Урганта» на Первом канале.
Политика
Лидер британской оппозиции поддержал досрочные выборы в парламент
На проведении досрочных выборов настаивает премьер-министр, лидер Консервативной партии Борис Джонсон.
Общество
Кипр решил проверить получивших гражданство за инвестиции
Власти Кипра решили перепроверить заявления на гражданство, поданные до 2018 года, пишет To Thema Online со ссылкой на главу кипрского МВД Константиноса Петридиса.
Авто
На заводе Haval в России будут производить Great Wall Hover H5
В первом квартале 2020 года на автомобильном заводе Haval в Тульской области будет запущено производство Great Wall Hover H5.
Технологии
Пользователи со всего мира сообщают о сбое в работе Google
Пользователи интернета по всему миру сообщают о проблемах в работе поисковой системы Google, передает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.
Футбол
Джикия получил «Золотого кабана»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия во вторник вечером получил приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды в прошлом сезоне.
Шоу-бизнес
Фадеев перенес сердечный приступ
Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Космос
Умер ученый Анфимов, руководивший затоплением станции «Мир»
В марте 2001 года Анфимов руководил сведением с орбиты станции "Мир", эксплуатировавшейся с 1986 года.
Энергетика
Кабмин выставит на торги крупное газовое месторождение в Арктике
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 году аукциона на Бухаринский участок недр в Арктике со стартовым платежом 2,133 миллиарда рублей.
Происшествия
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Самолет авиакомпании Thai Airways рейсом Лондон - Бангкок сел в московском аэропорту "Домодедово" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.