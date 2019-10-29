На вопрос представителей СМИ, «готов ли президент Украины к встрече с Путиным», украинский министр ответил утвердительно.

МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

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