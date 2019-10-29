Политика

ИзвестияИзвестияМИД Украины заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

10 октября Зеленский заявил, что пока встреча с Путиным не планируется, передает НСН. По его словам, вопрос конфликта на юго-востоке Украины может обсуждаться в двух форматах. Речь идет о встрече "нормандской четверки" или о личном общении с российским лидером.
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МИД Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

РБК07:30

Глава МИД Украины заявил, что Зеленский готов к встрече с Путиным

ТАСС06:26

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

RT на русском05:55

МИД Украины: Зеленский готов к встрече с Путиным в «нормандском формате»

РИА Новости06:02

На Украине заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Lenta.ru05:47

В МИД Украины рассказали о готовности Зеленского к встрече с Путиным

РЕН ТВ05:30

Глава МИДа Украины заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Говорит Москва05:28
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Армия и оружие

Киев сообщил о начале разведения сил в Золотом

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало разведения сил в Донбассе в районе пилотной зоны у населенного пункта Золотое, сообщает украинское агентство УНИАН.
Газета.Ru 12:52
Происшествия

В ярославском детском саду воспитанники избили девочку

Известия 11:54
Технологии

Передвижной дом для исследователей Антарктики и Луны создали в Японии

Дом предназначен для исследователей Антарктики и Луны. Об этом сообщил сайт «Политика Сегодня».
Телеканал 360° 12:05
Политика

Обнаружены сокровища «Исламского государства»

Expert.ru 15:09
Армия и оружие

ЦПВС опроверг данные об обстреле российской военной полиции в Сирии

Российские военнослужащие не попадали под обстрел на пограничном переходе в Сирии, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон.
RT на русском 09:46
Политика

У офиса Зеленского начался митинг против разведения сил в Донбассе

В Киеве у офиса украинского лидера Владимира Зеленского начался митинг протестующих против разведения сил в районе населённого пункта Золотое в Донбассе.
RT на русском 14:53
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
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Телеведущая Ксения Собчак припомнила Гарику Харламову былые обиды

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram припомнила Гарику Харламову былые обиды.
Дни24 14:14
Происшествия

Россиянку, впавшую в кому в Турции, доставили в Петербург

Жительницу Санкт-Петербурга, которая попала в больницу на отдыхе в Турции, доставили спецбортом санавиации в Северную столицу, сообщила вице-губернатор Анна Митянина.
РИА Новости 10:09
Культура

Представитель Бузовой опроверг ее участие в «Евровидении»

Известия 10:15
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 12:35
Общество

Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке.
Lenta.ru 14:33
Политика

В Кремле отреагировали на расстрел в воинской части в Забайкалье

В разговоре с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что "совершенно неуместным" является вопрос о том, можно ли считать расстрел срочником военных провалом реформы армии, которая никак не повлияла на ситуацию с дедовщиной.
Газета.Ru 08:41
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт 12:15
Политика

В Минэнерго России отметили готовность Украины решить газовый вопрос

Все стороны переговоров настроены на решение вопроса поставка газа через Украину в Европу, заявил министр энергетики Александр Новак 28 октября, по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе.
Красная весна вчера в 13:04
Футбол

ЦСКА может арендовать защитника «Севильи»

Московский ЦСКА может арендовать защитника «Севильи» Гильерме Арану в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
Чемпионат 14:30
Армия и оружие

Военные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

«Наши F-16, развернутые в настоящее время близ северо-восточной границы НАТО, осуществили перехват группы российских самолетов, среди которых был могущественный Су-35», — говорится в сообщении.
РБК 15:07
Общество

В РФ вступили в силу налоговые льготы для дачников и огородников

В отношении взносов садоводов и огородников, не входящих в товарищества, льгота не действовала. Новые поправки восстановили статус-кво.
Российская газета 05:22
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В Домодедове экстренно сел самолет, летевший из Лондона в Бангкок

В московском аэропорту Домодедово совершил экстренную посадку самолет А-380 авиакомпании Thai Airways, летевший из Лондона с Бангкок.
Вести.Ru 13:30
Шоу-бизнес

Михалкова объяснила уход из «Уральских пельменей»

Рамблер 15:05
Общество

Соловьев прокомментировал драку украинцев в своей студии

Газета.Ru 09:31
Армия и оружие

США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии

Российская газета вчера в 20:00
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К генподрядчику строительства стадиона «Зенита» пришли с обысками

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Фадеев перенес сердечный приступ

Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.
Рамблер вчера в 05:34
Происшествия

Самолет упал на жилой дом в США

В штате Нью-Джерси легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего начался пожар.
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«Магнит» объяснил финансовые результаты влиянием погоды и распродаж

Чистая розничная выручка второго по обороту ретейлера — "Магнита" — в июле — сентябре выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 333 млрд руб. Это следует из опубликованных операционных и неаудированных финансовых результатов по МСФО.
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Космос

Hubble сфотографировал «космическое лицо»

Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало изображение двух галактик, напоминающее гигантское лицо и полученное при помощи космического телескопа Hubble.
Российская газета 07:52
Экономика

Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений

Ранее источники, близкие к авторам законопроекта, сообщали, что пенсию по новой системе можно будет получить при наступлении пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
РИА Новости 04:59
Хоккей

Шайба Шипачёва помогла «Динамо» обыграть «Автомобилист» в КХЛ

RT на русском 15:01
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МИД РФ: Москва ответит на высылку российского дипломата из Болгарии

Ранее София потребовала, чтобы российский дипломат, в отношении которого болгарская сторона завела дело по подозрению в шпионаже, покинул страну в 24 часа.
Российская газета 13:47
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Украинский политический деятель, дипломат. Министр иностранных дел Украины с 29 августа 2019 года. Член СНБО с 31 мая 2019 года. Чрезвычайный и Полномочный посланник 1 класса.
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