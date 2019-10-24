с чего всё началось

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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Экономика Госдума одобрила в первом чтении повышение МРОТ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет повышен в следующем году на 850 рублей - до 12 тысяч 130 руб.

Общество Мошенники придумали новый способ кражи денег через телефон Новая схема предполагает, что клиенты банков, использующие соответствующие мобильные приложения, устанавливают на свои гаджеты программу удаленного доступа, что дает мошенникам возможность завладеть чужими деньгами.

Общество Принцесса Эсватини назвала русских мужчин очаровательными Принцесса королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала в интервью РИА Новости, что считает русских мужчин очаровательными.

Общество Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.

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Футбол «Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.

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Общество Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.

Общество С депутата Госдумы Герасименко сняли неприкосновенность Депутаты Госдумы решили снять неприкосновенность со своего коллеги Николая Герасименко из-за возбужденного против него административного дела.

Происшествия Суд арестовал правозащитника Маякова по делу о мошенничестве Бабушкинский суд Москвы санкционировал арест директора правозащитной организации "Комитет за гражданские права" Андрея Маякова, обвиняемого в мошенничестве, до 22 декабря, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Политика Эрдоган пригрозил Европе тысячами беженцев из Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил странам Европы открыть границу для сотен тысяч сирийских беженцев.