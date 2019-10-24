Политика
RT на русскомМИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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Эту работу надо вести со своим собственным народом. Нечего ему морочить голову и рассказывать о том, что Крым будет возвращен Украине. Никогда не произойдет этого.
— Сергей Цеков, политикРБК вчера в 13:10
с чего всё началось
— Мы готовы к переговорам в любом формате, главной целью которых станет восстановление суверенитета Украины над АР Крым и городом Севастополь, — сказала пресс-секретарь внешнеполитического ведомства агентству "Интерфакс-Украина".Life.ruвчера в 12:50
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В России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
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