с чего всё началось

Эту работу надо вести со своим собственным народом. Нечего ему морочить голову и рассказывать о том, что Крым будет возвращен Украине. Никогда не произойдет этого.

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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