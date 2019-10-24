Политика
RT на русскомМИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
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с чего всё началось
По ее словам, в дополнение к переговорам в "нормандском формате", целью которых является восстановление контроля над отдельными территориями Донецкой и Луганской области, Киев готов к переговорам в любом формате и по восстановлению суверенитета над Крымом, передает "Интерфакс-Украина".Московский Комсомолец12:24
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