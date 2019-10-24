с чего всё началось

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.

МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма

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