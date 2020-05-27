Политика
Газета.RuГлава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
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Общество
Власти Москвы установили правила прогулок на свежем воздухе
Вечерняя Москва 13:29
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Политика
Посол Украины в Германии назвал «пощёчиной» идею снять санкции с РФ
Берлин, 27 мая 2020, 12:25 — REGNUM Предложение отменить антироссийские санкции, обнародованное министром федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге, является «пощёчиной для украинцев», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten.
REGNUM 05:25
Политика
День парада Победы могут объявить выходным
ГТРК Марий Эл 08:55
Происшествия
Журналиста Первого канала спустили с лестницы в администрации Кстова
Охранник администрации города Кстова Нижегородской области столкнул с лестницы журналиста «Первого канала».
Newsroom24 05:20
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Футбол
Цорн прокомментировал перевод Гулиева в «Спартак-2»
Гендиректор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал отстранение хавбека Аяза Гулиева от тренировок с основой.
Metaratings 15:43
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет телесериалом
Российская газета 07:13
Происшествия
После пропажи девочки в Псковской области возбуждено дело об убийстве
В Псковской области продолжают искать трехлетнюю девочку, которая четыре дня назад пропала в районе садоводчества "Кебь".
Российская газета 10:24
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Общество
Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
Москва, 27 мая 2020, 20:20 — REGNUM Минимальное пособие по безработице в России будет увеличено в три раза, начиная с 1 мая.
REGNUM 13:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак лишила бывшего мужа бизнеса в России
В свое время, Каролина была так влюблена и так доверяла супругу, что отписала ему 50% в российской компании Ани Лорак Продакшн, через которую проходили все платежи от её выступлений и гастролей в России.
Paparazzi.ru 06:59
Наука
Xiaomi планирует подключить мозг человека к компьютеру
Китайская компания Xiaomi планирует подключить мозг к соверменному компьютеру. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05:42
Хоккей
КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября
«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News 10:51
Общество
Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере
Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском 13:08
Шоу-бизнес
Пригожин выступил против Шнурова
Уже не первый раз знаменитый продюсер Пригожин вынужден защищать свою белокурую красавицу супругу от нападок коллег.
Хорошие новости 02:31
Общество
Москва направит бригады врачей в регионы для борьбы с COVID-19
Власти Москвы направят в регионы бригады врачей для помощи в борьбе с распространением коронавируса.
Известия 11:34
Политика
США вводят санкции против руководителей иранской ядерной программы
Соединённые Штаты вводят санкции против двух руководителей иранской ядерной программы, сообщил госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 16:18
Политика
Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter.
РИА Новости 15:52
Происшествия
Жарившим сосиски на Вечном огне в Кронштадте ужесточили статью
Двум девушкам и мужчине, устроившим ночной пикник у Вечного огня в Кронштадте, ужесточили статью: вместо вандализма им вменяют в вину осквернение надмогильных сооружений, сообщили в СКР по Санкт-Петербургу.
Вести.Ru 10:42
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу
Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов.
RT на русском 14:46
Общество
Названы самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы
Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum назвали самые неблагоприятные по коронавирусу районы Москвы — вероятность заразиться там выше всего, пишет газета «Ведомости».
Коммерсантъ 12:27
Космос
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04
Армия и оружие
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Известия 15:41
Политика
Меркель: санкции в отношении РФ будут сохраняться без прогресса по Украине
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут сохраняться без прогресса в минском процессе урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru 15:38
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42