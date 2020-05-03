Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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 украинского ведомства от 2 мая говорится, что Россия отказалась выдать Киеву бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, который, по мнению Киева, мог быть причастен к беспорядкам в Одессе, произошедшим 2 мая 2014 года.
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