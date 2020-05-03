Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.
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с чего всё началось
В сообщении
 украинского Министерства иностранных дел говорится, что ведомство «выражает сожаление по поводу лицемерия российской пропаганды» в шестую годовщину трагических событий в Одессе.
Коммерсантъвчера в 23:54

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Украина обвинила Россию в нежелании выяснить причину пожара в Одессе в 2014 году

Коммерсантъвчера в 23:54

Киев заявил о незаинтересованности Москвы в правде о трагедии 2 мая в Одессе

Взгляд.рувчера в 20:30

Украинские власти в годовщину трагедии в Одессе выдвинули обвинения против России

Московский Комсомолецвчера в 22:42

Украина обвинила РФ в помехах при расследовании одесской трагедии

URA.Ruвчера в 21:40

Украина назвала Россию незаинтересованной в выяснении причин трагедии в Одессе

Lenta.ruвчера в 21:09

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

РИА Новостивчера в 20:41

Украина обвинила Россию в день годовщины пожара 2014 года в Одессе

РБКвчера в 22:59
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 01:12, Ашберн
Общество

Выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» сняли с эфира «России 24»

Москва, 2 мая 2020, 19:31 — REGNUM Выпуск авторской программы кинорежиссера Никиты Михалкова «Бесогон ТВ», показ которого был запланирован на 2 и 3 мая на телеканале «Россия 24», снят с эфира.
REGNUM вчера в 12:31
3K
Общество

В Москве определили районы, где удобнее пережить самоизоляцию

Московский центр урбанистики и аналитическая компания Habidatum запустили систему мониторинга районов города, в которых комфортнее всего переживать режим самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 07:09
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Происшествия

Многоквартирный жилой дом загорелся в ЯНАО

В двухэтажном многоквартирном жилом доме в Ямало-Ненецком автономном округе спасатели тушат пожар.
Газета.Ru вчера в 23:47
Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
Шоу-бизнес

На Алибасова подали заявление в СК из-за квартиры Федосеевой-Шукшиной

На продюсера Бари Алибасова написали заявление в СК из-за квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной, передает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 10:56
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 01 мая в 04:42
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Общество

Илон Маск заявил о распродаже всего своего имущества

Основатель SpaceX и глава Tesla Илон Маск заявил, что собирается распродать всё почти всё своё имущество, пишет «МК».
Ореанда-Новости 01 мая в 13:34
344
Общество

Борис Джонсон рассказал о плане на случай смерти от коронавируса

Правительство Великобритании разработало резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда тот боролся за жизнь с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 19:36
4
Политика

Президент Казахстана прекратил полномочия депутата Дариги Назарбаевой

Интерфакс вчера в 04:17
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru вчера в 01:02
2,3K
Происшествия

Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет

Дочь московского пенсионера с подтвержденным коронавирусом, которого медики бросили возле подъезда, Елена Печурина обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить действия врачей.
Известия вчера в 11:56
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Общество

На руке Ким Чен Ына обнаружили загадочный след

Lenta.ru вчера в 21:37
3
Происшествия

Врач выпал из окна воронежской больницы

ТАСС вчера в 13:15
1,8K
Общество

За последние сутки еще у 10 жителей Кузбасса подтвердился коронавирус

Заражение COVID-19 за последние сутки подтвердилось еще у 10 жителей Кузбасса, передает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 01:16
10
Общество

Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты

Академик отметил, что особенность коронавирусов в том, что они распространяются не только воздушно-капельным путем, но и через кишечник.
РБК вчера в 19:55
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Транспорт

Вестибюли еще 45 станций московского метро временно закроют с 3 мая

С 3 мая московский метрополитен закроет некоторые вестибюли еще 45 наименее востребованных станций.
Коммерсантъ 01 мая в 18:26
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Шоу-бизнес

Дочь Леры Кудрявцевой восхитила поклонников своей красотой

Лера Кудрявцева обнародовала в аккаунте в «Инстаграм» снимок полуторагодовалой дочери, одетой в зеленую кофту, прекрасно оттеняющую ее глаза.
Bimru.ru 01 мая в 08:40
Общество

Тысяча человек на Чаяндинском месторождении заражена коронавирусом

Главный инфекционист Министерства здравоохранения России Елена Малинникова по итогам поездки по вахтовым поселкам Чаяндинского месторождения сообщила, что положительные результаты выявлены у тысячи работников объекта, которые на этой неделе прошли тестирование.
SakhaPress.ru вчера в 06:13
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали у берегов Камчатки

Газета.Ru 01 мая в 21:01
Политика

Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Ведомости вчера в 10:11
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Здоровье

Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости вчера в 16:28
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Игры

Mafia III стала временно бесплатной на PC и Xbox One

Новато, 1 мая 2020, 12:26 — REGNUM Игра Mafia III стала временно бесплатной на PC и Xbox One.
REGNUM 01 мая в 05:26
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Общество

797 новых случаев коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было 2152 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Министерство здравоохранения МО 01 мая в 13:32
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Политика

Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России

Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel.
Известия 01 мая в 18:42
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Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости вчера в 09:52
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Политика

Западные спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе

Разведки нескольких западных стран подозревают властей Китая в том, что они якобы в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в Ухане.
Газета.Ru вчера в 22:21
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Происшествия

В центре Москвы двое детей погибли, выпав из окна жилого дома

ТАСС вчера в 13:24
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Здоровье

Умерла выпавшая из окна красноярского госпиталя врио главврача

NewInform вчера в 09:42
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Происшествия

Стало известно, где в Новосибирской области выявлены случаи заражения

Новосибирск, 3 мая 2020, 05:09 — REGNUM Оперативный штаб Новосибирской области рассказал, в каких районах зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 22:09
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Здоровье

Проценко рассказал, как переболел коронавирусом

Газета.Ru вчера в 12:01
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