с чего всё началось

Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии.

МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе

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