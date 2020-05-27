Политика
КоммерсантъМИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».
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Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Политика
В Кремле прокомментировали иск экс-главы Чувашии к Путину
Судебный иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева к президенту России Владимиру Путину из-за несогласия с досрочной отставкой не является в настоящее время главным вопросом для Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости 07:44
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Спорт
Вяльбе прокомментировала переход Черноусова в сборную Швейцарии
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что у нее нет претензий к призеру Олимпийских игр 2014 года Илье Черноусову, решившему получить спортивное гражданство Швейцарии.
Вести.Ru вчера в 13:16
Армия и оружие
В армии началась подготовка военной техники к Параду Победы
Военнослужащие Восточного военного округа приступили к реставрации и покраске военной техники, которая будет задействована при проведении Парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ТК Звезда 07:33
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза объявила о разводе с мужем
Лоза и Батырев поженились менее года назад. Но причины расставания актриса не раскрывает.
Московский Комсомолец 12:32
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости 06:31
Здоровье
За сутки в Южной Корее выявили еще 19 случаев заражения коронавирусом
Сеул, 26 мая 2020, 06:03 — REGNUM 11 225 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом зарегистрировано на территории Южной Кореи после подтверждения положительных результатов анализов еще у 19 пациентов, 26 мая сообщается на сайте южнокорейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).
REGNUM 25 мая в 23:03
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня
Продление режима означает сохранение штрафов, связанных с нарушениями самоизоляции, которая предполагает выход из дома только в случаях, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора ХМАО.
Муксун.fm 14:40
Здоровье
Онкобольным с коронавирусом в Забайкалье прекратили химиотерапию
Количество заболевших коронавирусом в онкологическом диспансере и краевой клинической больнице в Чите на 25 мая составило 144 случая.
Чита.Ру 21:47
Происшествия
Жители Лугового остались без света из-за аварии
27 мая в 14:30 в поселке Маркова произошла авария на электрических сетях, сообщает Иркутская электросетевая компания.
Твой Иркутск 04:15
Общество
Бывшая жена Эдуарда Успенского обвинила его в тирании
Петербургский дневник 06:40
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Здоровье
Карантин снимают в Кижингинском районе Бурятии
С 28 мая в Кижингинском районе Республики Бурятия будет снят режим карантина.
Sibnovosti.ru 22:39
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Футбол
«Зенит» интересуется нападающим нидерландского «Херенвена»
Нападающий «Херенвена» Митчелл ван Берген может продолжить карьеру в чемпионате России.
Vprognoze.ru вчера в 06:30
Энергетика
Перед «Газпромом» замаячил риск потерять 1,5 триллиона рублей
Совокупные потери государственной компании «Газпром» от проблем с освоением Чаяндинского месторождения могут превысить 1,5 триллиона рублей.
Lenta.ru 20:42
Политика
Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком
Демократ заявил, что президенту не следует показывать "ложную мужественность". Джо Байден назвал Дональда Трампа дураком.
Piter.tv 01:34
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Технологии
Для Windows 10 вышло крупное обновление
Корпорация Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update к операционной системе Windows 10.
Мойка78 22:44
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 09:13
Общество
Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
RT на русском 16:04