Политика
КоммерсантъМИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».
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Политика
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия вчера в 17:05
Общество
Четверть россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) назвали коронавирус выдумкой «заинтересованных лиц» в рамках опроса Высшей школы экономики.
BFM.ru 02:21
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС вчера в 17:09
Происшествия
Американцы митингуют против полицейского произвола
Тысячи американцев теперь уже и в других штатах выходят на улицы, блокируют дороги и требуют наказать стражей порядка, которые злоупотребили силой.
Вести.Ru 00:04
Общество
В Москве начали действовать только столичные цифровые пропуска
Коммерсантъ 26 мая в 23:57
Кино
Зак Снайдер потратит на съемки «Лиги справедливости» более $30 млн
Председатель совета директоров WarnerMedia Боб Гринблатт подтвердил, что на съемки кинокомикса "Лига справедливости" в версии Зака Снайдера будет потрачено более 30 миллионов долларов.
Экономика сегодня вчера в 07:17
Общество
Количество больных коронавирусом в Новокузнецке вновь увеличивается
За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 20 новых случаев заражения. При этом большинство пациентов вновь зарегистрировано в Новокузнецке.
Новокузнецк.ру 02:22
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлен до 14 июня
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции, следует из указа мэра города Сергея Собянина.
Коммерсантъ вчера в 13:00
Происшествия
На проходной Минобороны взяли под пандемию
На конец апреля конечными владельцами "1470" являются АО "Гарнизон" (100% Минобороны) - 69,03% и правительство РФ – 29,37%.
47 новостей 03:00
Технологии
Вышло крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлерском шоу
Metaratings 02:45
Общество
В правительство направили предложение о выплатах на детей до 17 лет
В правительство направлено предложение о расширении поддержки на семьи с детьми до 17 лет, заявила в интервью «РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.
Rambler News Service вчера в 08:09
Гаджеты
Бюджетный флагман Honor Play 4 Pro получит зарядку на 40 Вт
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально.
Megaobzor.com вчера в 16:05
Политика
Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд
Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
Экономика
ТПП предложила разбивать первый взнос по ипотеке на два года
Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила разбивать первый платеж по ипотечному кредиту на три платежа в течение двух лет или снизить его, говорится в пакете предложений по восстановлению экономики после пандемии.
Коммерсантъ 02:51
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК 26 мая в 17:00
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Происшествия
Жительницу Магадана осудили за рождение и смерть ребенка
СУ СК России по Магаданской области сообщил о выносе приговора жительнице Магадана, которая родила ребенка в домашних условиях.
Pravda.Ru 03:14
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ 26 мая в 05:33
Экономика
ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
«Спрос на покупку авиабилетов начинает восстанавливаться, причем как в Москве, так и регионах, результаты первых трех недель мая оказались значительно лучше аналогичного периода в апреле», — пояснил руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.
РБК 01:00
Экономика
В России с 1 августа повысят накопительные пенсии
Mossovetinfo.ru – С 1 августа в России повысят накопительные пенсии, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России.
Моссовет 26 мая в 06:55
Здоровье
Томские власти объяснили, почему не называют конкретные очаги заболевания коронавирусом в регионе
Заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев объяснил, почему власти не называют конкретные очаги заболевания на территории Томской области.
Вести-Томск 01:15
Общество
В Новосибирской области режим самоизоляции продлили до 30 июня
До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
Российская газета 02:49
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи»
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин получил награду лучшему снайперу Национальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru вчера в 06:36