После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог с республиками Донбасса не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

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