После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

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