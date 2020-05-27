Политика
RT на русскомМИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».
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Общество
Boeing возобновила производство лайнеров 737 Max
Компания Boeing возобновила остановленное из-за двух авиакатастроф производство лайнеров 737 Мах.
Ведомости 19:25
Общество
В Греции нашли способ защитить население от коронавируса
С 1 июня в Греции начнется всеобщая вакцинация БЦЖ с целью защитить жителей страны от заражения коронавирусом.
РИА Новости 13:05
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Футбол
Неймар отказывается идти на понижение зарплаты в «ПСЖ»
Звезда сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар отказывается идти на снижение заработной платы.
Sport.ru 18:28
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости 13:38
Хоккей
Стали известны пары первого раунда плей-офф НХЛ
НХЛ официально заявила о том, что сезон 2019/20, прерванный из-за пандемии коронавируса, будет доиграть в формате плей-офф с 24 командами.
Bookmaker-ratings.ru 01:29
Авто
Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota
Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris.
Новые автомобили 01:31
Политика
В Кремле ответили на вопрос об иске экс-главы Чувашии к Путину
В Кремле узнали из СМИ об иске бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева, пытающегося оспорить свое увольнение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:22
Общество
В Роспотребнадзоре обновили рекомендации по работе детских лагерей
В документе ведомства обозначено, что решение об открытии детских лагерей будут решать в оперштабе каждого региона самостоятельно, но не ранее третьего этапа смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19.
Кубань 24 15:11
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
BFM.ru 16:34
Энергетика
Оценены запасы нефти и газа в России
Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru 19:38
Происшествия
Москвичку нашли мертвой в квартире с тремя детьми
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в одной из квартир тело мертвой москвички и ее сожителя.
Lenta.ru 11:40
Космос
Россия планирует эксперимент с перепелиными яйцами на МКС в 2021 году
На следующий 2021 год на Международную космическую станцию (МКС) намечено доставить инкубатор с перепелиными яйцами для исследования эмбрионов.
Известия 24 мая в 22:23
Наука
Эдемский сад мог существовать и для животных
По мнению палеонтологов, Эдемский сад, который находился на территории Пиннакл-Пойнт, мог существовать и для животных.
Rusargument 25 мая в 15:07
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass The International 10
Вечером 25 мая разработчики Dota 2 выпустили обновление с Battle Pass, приуроченным к перенесённому The International 10.
Dota2.ru 25 мая в 15:03
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Политика
Помпео заявил, что Китай отнял у Гонконга автономию
Власти Китая давали разъяснения о том, что Гонконг не будет новым законом лишён автономии. Однако в США уже вынесли вердикт.
REGNUM 15:11
Общество
В Гидрометцентре предупредили о похолодании в первый день лета
На пару дней раньше температура упадет в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».
РБК 18:54
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Авто
Renault готовит преемника Largus
Новый кросс-универсал даст возможность компании уменьшить расходы, так как две старые модели будут заменены на одну.
RuNews24.ru 25 мая в 04:36
Космос
Рогозин прокомментировал идею Маска бомбить Марс
Идея основателя компании SpaceX Илона Маска нанести ядерный удар по Марсу чудовищна и является прикрытием для выведения ядерного оружия в космическое пространство.
Известия 17:05
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Происшествия
Мигранты, открывшие подпольное казино в Южно-Сахалинске, пойдут под суд
Следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области завершил расследование уголовного дела в отношении двух граждан ближнего зарубежья.
АСТВ 17:59
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Общество
В США уволили женщину, ложно обвинившую чернокожего американца
Чернокожий американец, прогуливаясь по парку в Нью-Йорке сделал замечание белокожей женщине, которая выгуливала свою собаку без поводка, что запрещено правилами парка.
ИА Красная Весна вчера в 17:29