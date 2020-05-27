После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

Энергетика Поставки российского газа через Польшу прекратились Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться. 2,3K

Футбол Холанд получил травму в матче с «Баварией» Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд не смог доиграть до финального свистка встречу 28-го тура чемпионата Германии против «Баварии» из Мюнхена.

Общество Собянин предложил разрешить с 1 июня непродовольственную торговлю С 1 июня в Москве можно открыть всю непродовольственную торговлю, заявил мэр Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 2K

Наука В Севастополе разрабатывают новый накопитель энергии Проект СевГУ запускает совместно с Сарапульским электрогенераторным заводом.

Кино Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи Актера Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи из комиксов "Люди Икс", которого он никогда не играл в кино. 9

Футбол «РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой» На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.

Общество В Москве умер ещё 71 пациент с коронавирусом «В Москве скончался 71 пациент с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении в Telegram. 236

Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 6,7K

Авто Озвучена дата продаж самого бюджетного кроссовера Toyota Компания Toyota определилась с датой выхода на рынок нового вседорожника Yaris Cross, построенного на базе "пятидверки" Yaris. 1

Политика Грызлов заявил о срыве Киевом работы контактной группы по Донбассу Представители Киева сорвали работу четырёх подгрупп контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил по итогам заседания представитель России в группе Борис Грызлов. 27

Космос Рогозин обвинил Маска в желании вывести ядерное оружие в космос Идея основателя компании "Space X" Илона Маска бомбить Марск является прикрытием, чтобы вывести ядерное оружие в космос, пишет ТАСС со ссылкой на главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. 26

Футбол Сезон в РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах Чемпионат РФ по футболу могут возобновить с болельщиками на трибунах. Переговоры об этом с российскими властями в данный момент ведет РФС. 5

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Как уже сообщало АСН, закон предусматривает возможность более гибкого формирования страховых тарифов в отношении конкретных водителей. 146

Здоровье Южноуральские ученые создали модель развития эпидемии коронавируса Ученые из ядерного центра в Снежинске занялись моделированием развития эпидемии в один из первых дней карантина. 1