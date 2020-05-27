Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR. По его словам, диалог не имеет «никаких перспектив в будущей системе урегулирования».
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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

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