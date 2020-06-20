МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.

с чего всё началось

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. «Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.

В британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

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