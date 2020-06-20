Политика
RT на русскомВ британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне
Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. «Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.
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с чего всё началось
МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.РИА Новостивчера в 19:06
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Игры
Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр
ВладТайм вчера в 06:29
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 18 июня в 22:38
Армия и оружие
Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки
Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
Армия и оружие
Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы
На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда вчера в 03:30
Шоу-бизнес
62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери
Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Общество
Во Владимирской области выявили 55 новых случаев коронавируса
Утром 20 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:21
Кино
Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru вчера в 08:43
Здоровье
Врач заявила, что рак и диабет можно определить по запаху
RuNews24.ru 18 июня в 18:05
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении попытки дестабилизировать Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать попытку дестабилизировать обстановку в стране.
Москва 24 вчера в 06:16
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Экономика
Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое
Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.
ТАСС вчера в 04:04
Футбол
Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда
Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
Общество
В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих
В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
Политика
ЕС продлил на год санкции в отношении РФ по Крыму
Европейский союз продлил на год санкции против Крыма в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Российская газета 18 июня в 08:47
Общество
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:18
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 18 июня в 10:44
Политика
РФ и Белоруссия подписали документ о взаимном признании виз
Сергей Лавров и Владимир Макей, министры иностранных дел от России и Белоруссии, подписали в пятницу, 19 июня, соглашение о взаимном признании виз.
DixiNews вчера в 13:50
Политика
В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»
По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
Политика
Власти передумали расширять границы Северного морского пути
Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
Общество
ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа
Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело вчера в 04:26
Наука
Выявлена самая распространенная и заразная мутация коронавируса
Молекулярные биологи из США обнаружили самую распространенную и заразную мутацию SARS-CoV-2, в разы ускоряющую передачу коронавируса между клетками разных типов.
Planet Today 17 июня в 02:16
Политика
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице от коронавируса
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который руководил регионом более девяти лет, умер в больнице, куда был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония».
Профиль 18 июня в 16:03
Футбол
Андрей Лунев: «ЦСКА – по-прежнему один из лидеров чемпионата»
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Матч ТВ 03:33
Технологии
Павел Дуров предложил покончить с монополией Apple и Google
Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, который вчера отпраздновал очередную победу после разблокировки Telegram в России, заявил, что регуляторы уже 10 лет игнорируют монополию Apple и Google на установку приложений для iOS и Android и безумную комиссию в 30%.
iXBT.com вчера в 03:05
Общество
Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу
Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Авто
Баварцы представили в России обновленные BMW M5 и M5 Competition
В конце мая 2020 года баварцы представили обновленный BMW 5-й серии.
АвтоВзгляд 17 июня в 06:49