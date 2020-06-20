Политика

RT на русскомRT на русскомВ британском МИД ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Отмечается, что подобным образом в МИД Великобритании прокомментировали статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне. «Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединённых Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — добавил он.
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с чего всё началось

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новостивчера в 19:06

Подробнее о событии

МИД Великобритании отреагировал на статью Путина о Второй мировой войне

REGNUM00:46

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

РБКвчера в 22:09

Общая победа: Британский МИД выступил против переписывания истории

РЕН ТВвчера в 22:46

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Телеканал 360°вчера в 19:54

В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Московский Комсомолецвчера в 19:50

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Lenta.ruвчера в 19:42

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

РИА Новостивчера в 19:06
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Игры

Студия Electronic Arts показала тизеры новых игр

ВладТайм вчера в 06:29
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Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости вчера в 07:10
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Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ

Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 18 июня в 22:38
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
REGNUM 01:57
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Армия и оружие

Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы

На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры.
Комсомольская правда вчера в 03:30
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Шоу-бизнес

62-летний Дольф Лундгрен женится на ровеснице своей дочери

Дольф сделал предложение руки и сердца 24-летней норвежке Эмме Крокдал, которая работает фитнес-инструктором в Лос-Анджелесе.
Газета Metro вчера в 06:16
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Происшествия

Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером

Известия вчера в 23:33
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Общество

Во Владимирской области выявили 55 новых случаев коронавируса

Утром 20 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:21
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Кино

Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»

В Великобритании на 89-м году жизни скончался актер Йэн Холм, известный ролями в фильмах по роману "Властелин колец".
Вести.Ru вчера в 08:43
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Здоровье

Врач заявила, что рак и диабет можно определить по запаху

RuNews24.ru 18 июня в 18:05
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Политика

Лукашенко заявил о предотвращении попытки дестабилизировать Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что властям республики удалось сорвать попытку дестабилизировать обстановку в стране.
Москва 24 вчера в 06:16
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Общество

В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
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Экономика

Продажи новостроек в России в мае сократились вдвое

Более 35 тысяч договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) зарегистрировано в России в мае, это в два раза меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, свидетельствуют данные Росреестра.
ТАСС вчера в 04:04
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Футбол

Заболотный высказался о разгромной победе над «Ростовом»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал победу команды над молодёжным составом «Ростова» (10:1) в 23-м туре РПЛ.
Metaratings 01:00
Общество

Тульская медсестра в купальнике стала лицом спортивного бренда

Надежда Жукова является медсестрой в одной из больниц Тулы, где лечат заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.
Газета.Ru вчера в 09:18
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Общество

В Калининграде готовятся отменить обязательную обсервацию для приезжих

В Калининградской готовятся отменить обязательную обсервацию для тех, кто приезжает в регион.
Каскад вчера в 08:51
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Политика

ЕС продлил на год санкции в отношении РФ по Крыму

Европейский союз продлил на год санкции против Крыма в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.
Российская газета 18 июня в 08:47
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Общество

Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:18
1,7K
Общество

Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам

Визовый центр Греции в Москве возобновляет свою работу с 29 июня, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Газета.Ru 18 июня в 10:44
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Политика

РФ и Белоруссия подписали документ о взаимном признании виз

Сергей Лавров и Владимир Макей, министры иностранных дел от России и Белоруссии, подписали в пятницу, 19 июня, соглашение о взаимном признании виз.
DixiNews вчера в 13:50
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Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня 03:10
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник выступил с обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому, пригрозив вернуть режим полной боевой готовности.
Lenta.ru 03:30
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Политика

Власти передумали расширять границы Северного морского пути

Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом.
РБК 02:00
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Общество

ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа

Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР.
Слово и Дело вчера в 04:26
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Наука

Выявлена самая распространенная и заразная мутация коронавируса

Молекулярные биологи из США обнаружили самую распространенную и заразную мутацию SARS-CoV-2, в разы ускоряющую передачу коронавируса между клетками разных типов.
Planet Today 17 июня в 02:16
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Политика

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице от коронавируса

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев, который руководил регионом более девяти лет, умер в больнице, куда был госпитализирован с диагнозом «двусторонняя пневмония».
Профиль 18 июня в 16:03
2,9K
Футбол

Андрей Лунев: «ЦСКА – по-прежнему один из лидеров чемпионата»

Вратарь «Зенита» Андрей Лунев поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
Матч ТВ 03:33
Технологии

Павел Дуров предложил покончить с монополией Apple и Google

Основатель популярного мессенджера Telegram Павел Дуров, который вчера отпраздновал очередную победу после разблокировки Telegram в России, заявил, что регуляторы уже 10 лет игнорируют монополию Apple и Google на установку приложений для iOS и Android и безумную комиссию в 30%.
iXBT.com вчера в 03:05
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Общество

Johnson & Johnson перестанет продавать косметику, высветляющую кожу

Американская компания Johnson & Johnson перестанет продавать крема, высветляющие кожу, в Азии и на Ближнем Востоке, пишет издание The New York Times.
Газета.Ru 03:15
Авто

Баварцы представили в России обновленные BMW M5 и M5 Competition

В конце мая 2020 года баварцы представили обновленный BMW 5-й серии.
АвтоВзгляд 17 июня в 06:49
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