Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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с чего всё началось

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новостивчера в 19:06

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В Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Московский Комсомолецвчера в 19:50

В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне

РБКвчера в 22:09

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Телеканал 360°вчера в 19:54

МИД Великобритании отреагировал на статью Путина о Второй мировой войне

REGNUM00:46

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Lenta.ruвчера в 19:42

Историческую статью Путина оценили в МИД Британии

News.ruвчера в 20:20

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

РИА Новостивчера в 19:06
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Политика

Путин показал секретную комнату в своем кабинете

Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканал "Россия 1".
Газета.Ru 18 июня в 16:09
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Футбол

«Сочи» разгромил молодежную команду «Ростова» в матче 23-го тура РПЛ

Футболисты "Сочи" разгромили дома "Ростов", который играл смешанным молодежным составом, в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости вчера в 15:05
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Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Общество

Севастопольцы смогут 21 июня наблюдать частичное солнечное затмение

Новый Севастополь вчера в 08:43
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Политика

Пашинян не приедет на парад Победы в Москве

Rambler News Service вчера в 10:19
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Кино

Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить

История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News 18 июня в 02:49
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Здоровье

Врачи рассказали, кому опасно загорать

Газета.Ru вчера в 00:00
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Общество

Кадыров отреагировал на беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

РИА Новости вчера в 14:39
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной

Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 18 июня в 10:56
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Происшествия

Пожар в ангаре завода на севере Москвы локализован

Пожар в ангаре цементного завода на севере Москвы локализован, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:56
Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Политика

В РВИО упрекнули Запад в выборочном рассекречивании военных архивов

Западные страны рассекречивают документы выборочно, в то время как Россия вопросах исторической правды одна из наиболее открытых стран в мире, заявил РИА Новости в пятницу начальник научного отдела Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров.
РИА Новости вчера в 13:21
Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41
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Футбол

«Ростов» объяснил иностранным болельщикам поражение от «Сочи»

Пресс-служба «Ростова» обратилась к иностранным болельщикам с объяснениями крупного поражения в 23-м туре РПЛ от «Сочи» (10:1).
Metaratings 01:17
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль

Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета 18 июня в 22:22
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Политика

Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 00:54
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 20 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 569 тыс. (7972 за сутки, минимальный показатель с апреля).
РБК 01:55
Общество

За сутки в Кузбассе выявлено 59 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена ещё у 59 человек в Кузбассе.
Газета Кемерова 00:10
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Происшествия

Семья Захарова обнародовала переписку по компенсации от Ефремова

News.ru 18 июня в 13:17
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Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Lenta.ru вчера в 11:57
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Армия и оружие

Военные США пошли на таран российского БТР в Сирии

Российский военный патруль попытался проехать через американский блокпост, размещенный на северо-востоке страны.
ГЛАС.RU вчера в 05:15
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Финансы

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
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Армия и оружие

В ЛНР открыли ответный огонь по силовикам после ранения своего жителя

РЕН ТВ вчера в 12:55
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Авто

Представлен обновленный Mercedes-AMG E 63

Mercedes-AMG показал обновленный «заряженный» E 63 в кузове седан и универсал.
Motor 18 июня в 03:48
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Общество

В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе

В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
РБК вчера в 14:16
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Футбол

Жерар Пике: «Если „Реал“ потеряет очки, это станет сюрпризом»

«Барселона» сохраняет лидерство с 65 очками, однако «Реал» отстает от первого места лишь на три очка, имея игру в запасе.
Матч ТВ 01:59
Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском 18 июня в 19:29
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Общество

В России стартовала приемная кампания в вузы

До 17 августа абитуриенты могут подавать документы на поступление В России стартует приемная кампания в вузы.
SM News вчера в 20:35
Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
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