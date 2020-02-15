Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Великобритании прокомментировал слова Путина о «папе» и «маме»

Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало заявление президента России Владимира Путина о том, что, пока он возглавляет государство, в России будут только понятия «папа» и «мама», а не «родитель №1» и «родитель №2».
Читать в источнике
Комментировать1,2K

Подробнее о событии

Пушков вспомнил Зеленского в связи с однополыми семьями

Национальная служба новостей08:43

Пушков сравнил ответ МИД Британии на слова Путина об однополых семьях с шуткой Зеленского

Газета.Ru06:42

Пушков оценил реакцию МИД Британии на слова Путина о «маме и папе»

News.ru02:57

Реакция Лондона на слова Путина напомнила Пушкову шутку Зеленского

РИА Новости05:42

Пушков не понял пафоса МИД Британии по поводу слов Путина про «папу и маму»

Красная весна05:07

Пушков ответил МИД Британии в споре о наименовании родителей

ФедералПресс03:11

Пушков ответил на заявление британского МИД о словах Путина про родителей

REGNUM06:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 10:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Политика

Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и фурой в Калмыкии

Столкновение двух пассажирских автобусов и грузового автомобиля произошло на трассе в Калмыкии, пострадали шесть человек.
ТАСС 05:15
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Единоборства

Анализы боксера Кушиташвили показали, что он употреблял кокаин

ТАСС вчера в 03:32
Гаджеты

Названы автоматические функции на смартфонах, которые лучше отключить

Новый гаджет по умолчанию осуществляет автоматическое обновление прошивки, что тоже создает некоторые сбои в работе.
Дни24 13 февраля в 05:23
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Политика

Власти Украины бросили своих граждан в эпицентре эпидемии коронавируса

Проживающие в китайском Ухане украинцы две недели ожидают эвакуации в связи с эпидемией коронавируса, однако власти Украины ее постоянно откладывают.
ФАН вчера в 09:01
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Политика

Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Газета.Ru вчера в 12:14
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 08:12
Биатлон

Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
МК-Спорт 07:17
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
Политика

Макрон заявил об ожидании вмешательства России в выборы во Франции

Российская сторона не откажется от попыток повлиять на выборы во Франции, заявил в субботу французский президент Эммануэль Макрон.
Интерфакс 06:07
Шоу-бизнес

Странный танец Лободы на Big Love Show вызвал споры в Сети

В Сети обсуждают видеофрагмент Big Love Show 2020 с участием украинской исполнительницы Светланы Лободы.
News.ru вчера в 07:35
Здоровье

Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому

Представить предложения о лечении онкобольных на дому поручил Михаил Мишустин.
Вести ФМ вчера в 09:25
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Шоу-бизнес

Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова

В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Privet-Rostov.ru вчера в 05:16
Гаджеты

Стартовали российские продажи Samsung Galaxy Z Flip

Компания Samsung официально объявила о начале российских продаж смартфона Galaxy Z Flip, оснащенного гибким складным экраном.
Sibnet Новости 00:01
Авто

Очередь на новый Suzuki Jimny достигла десяти месяцев

Как стало известно «Автоновостям дня», в 2019 году только на внутреннем рынке Suzuki каждый месяц продавала в среднем по 3425 внедорожников Jimny – это более чем в два раза больше, чем ожидалось изначально.
Автоновости дня вчера в 03:23
Общество

В Петербурге задержали участников акции в защиту Конституции

В Петербурге сотрудники полиции задержали участников акции против внесения изменений в Конституцию России.
РБК Санкт-Петербург 09:48
Политика

Политолог объяснил «нервное» поведение Лукашенко

Высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко непоследовательны и имеют «нервный» характер.
Известия 05:16
Политика

В Госдуме оценили предложение Зеленского провести «выборы в Крыму»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
RT на русском 07:34
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за 15 лет

Московский Комсомолец 06:48
Происшествия

В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот

Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.
РИА Новости вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным

На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
КМВ Новости вчера в 01:59
Политика

Лавров и Педерсен обсудили ситуацию в Сирии

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели переговоры на полях Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии.
REGNUM 08:47
Футбол

РФС одобрил реформу Кубка России

Исполком РФС принял решение освободить команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, от 1/16 Кубка России.
ГЛАС.RU 13 февраля в 06:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное