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МИД Великобритании считает, что у РФ «нет морального права» участвовать в G20

Представитель МИД Великобритании выступил против участия России во встречах G20.
Коммерсантъ
Встреча лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре.
News.ru
Президент Индонезии Джоко Видодо в четверг сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит.
РИА Новости
Саммит должен состояться 15-16 ноября в очном формате.
ТАСС

Подробнее о событии

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