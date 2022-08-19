КоммерсантъМИД Великобритании считает, что у РФ «нет морального права» участвовать в G20Представитель МИД Великобритании выступил против участия России во встречах G20.КоммерсантъВстреча лидеров стран «Большой двадцатки» пройдет на индонезийском острове Бали в ноябре.News.ruПрезидент Индонезии Джоко Видодо в четверг сообщил, что Путин в разговоре с ним заявил, что приедет на саммит.РИА НовостиСаммит должен состояться 15-16 ноября в очном формате.ТАССЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградНародные новостиАбзацПрофильLife.ruКомсомольская правдаРосбалтФАНРамблерРБКГазета.RuЭкономика сегодняПолитРоссияТелеканал 360°Подробнее о событииМИД Британии: у России «нет морального права» присутствовать на G20RT на русскомвчера в 16:37МИД Великобритании: у России не морального права присутствовать на G20Телеканал 360°вчера в 16:33Reuters: Трасс изменила позицию по встрече с Путиным на саммите G20 в ИндонезииТАССвчера в 15:44Reuters: МИД Британии выступил против участия России в саммите G20 на острове БалиРИА Новостивчера в 16:28Глава МИД Британии Трасс заявила, что Россия не имеет права участвовать в саммите G20Газета.Ruвчера в 16:12Глава МИД Великобритании считает, что РФ не должна участвовать в G20Национальная служба новостейвчера в 15:59Лиз Трасс выступила против участия России в саммите G20Московский Комсомолецвчера в 16:32Показать ещёОценить1,1KПоделиться