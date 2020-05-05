Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. Об этом заявили в британском министерстве иностранных дел.

МИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу

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