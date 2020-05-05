Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМИД Великобритании сообщил о диалоге с Россией по коронавирусу

Великобритания и Россия поддерживают диалог по вопросам, связанным с пандемией COVID-19. Об этом заявили в британском министерстве иностранных дел.
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Великобритания поддерживает диалог с Россией по теме пандемии коронавируса

ТАСС16:15

МИД Британии рассказал о контактах с Россией по коронавирусу

Газета.Ru16:25

В Британии сообщили о диалоге с Россией на тему пандемии

RT на русском16:21

Великобритания поддерживает диалог с РФ по теме пандемии коронавируса

Известия16:45

В МИД Великобритании рассказали о диалоге с Россией по коронавирусу

РЕН ТВ15:44

Британия рассказала о диалоге с Россией по коронавирусу

Lenta.ru15:19

Британский МИД рассказал о диалоге с Россией по коронавирусу

РИА Новости14:57
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 18:56, Ашберн
Общество

Ученые сдвинули прогнозируемый срок окончания пандемии в России

Сингапур, 4 мая 2020, 10:43 — REGNUM Сингапурские ученые увеличили на пять дней прогноз окончания вспышки коронавируса в России — до 17 августа.
REGNUM вчера в 03:43
3,3K
Политика

Земан назвал снос памятника Коневу в Праге глупостью

Снятие памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге стало проявлением глупости муниципальных политиков, заявил президент Чехии Милош Земан "Это глупость, которую совершили наши ничем непримечательные [муниципальные] политики", – заявил Земан в эфире Чешского радио, передает ТАСС.
Взгляд.ру 14:11
1,8K
Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Шоу-бизнес

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина

В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета 03 мая в 06:38
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Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ 16:52
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
6,8K
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева рассказала обстоятельства заражения коронавирусом

Российская актриса Татьяна Васильева подцепила коронавирус, несмотря на меры предосторожности.
Lenta.ru 11:36
8
Экономика

Силуанов назвал цену нефти в $10 за баррель приемлемой для России

Цена нефти в $10 за баррель является приемлемой для России. Об этом в интервью газете «Ведомости» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Известия 17:19
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Здоровье

Объяснена низкая смертность в России от коронавируса

Ранняя диагностика позволяет не допускать развития тяжелой формы COVID-19 и обеспечивает низкий уровень летальности в России, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин в комментарии порталу стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 08:24
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Происшествия

В Арабских Эмиратах загорелся небоскреб

Сильный пожар произошел вечером 5 мая в одном из небоскребов в Шардже в Объединенных Арабских Эмиратах.
Вести.Ru 15:49
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Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3,2K
Экономика

Правительство освободило регионы от платежей по бюджетным кредитам

Регионы России до 2020 г. освобождаются от погашения долга по бюджетным кредитам, постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Ведомости 09:02
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Футбол

Тимощук: Рибери едва не стал сверлить дверь в туалете, когда кто-то пошутил над ним

Кто-то как-то над Франком пошутил и ушёл в туалет. Так он взял дрель и чуть ли не сверлить дверь начал.
Чемпионат 16:40
Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Кино

Киностудия имени Горького выложит на YouTube более 500 картин

Киностудия имени Горького выложит на YouTube больше 500 фильмов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии.
Телеканал Санкт-Петербург 03 мая в 19:10
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Экономика

«Уралкалий» раскритиковал условия поставки калия из Белоруссии в Китай

По мнению «Уралкалия», заключение контрактов по ценам, аналогичным согласованной БКК, в долгосрочной перспективе приведет к сокращению инвестиционных расходов компаний, а в конечном итоге — к нехватке хлористого калия на рынке.
РБК 14:15
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Киберспорт

В Star Wars Jedi: Fallen Order добавили новый режим

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся в ноябре 2019 года на РС, Xbox One и PlayStation 4. 7 игр, где можно просто ходить и расслабляться GTA 2 – самая странная часть серии.
Cyber.sports.ru 04:40
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Единоборства

Фергюсон сравнил Нурмагомедова и Гэтжи

Чемпионат 06:02
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Игры

Игры от Microsoft для Xbox Series X представят в июле

Во время трансляции расскажут о проектах, которые используют функцию Smart Delivery, когда покупатель игры сможет использовать ее сразу на двух консолях — Xbox One и Xbox Series X. Кроме того, Microsoft представила проект Xbox 20/20, в рамках которого компания каждый месяц проводить видеопрезентации о своей новой консоли.
Live24 13:58
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Общество

В Минздраве заявили, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Россия еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на на главного пульмонолога министерства, член-корреспондента РАН Сергея Авдеева.
РИА Новости вчера в 10:42
1,6K
Экономика

Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
1,4K
Политика

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом". Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года.
РИА Новости 09:11
695
Общество

В Псковской области намерены ввести перчаточный режим

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в ближайшее время жителей региона обяжут в обязательном режиме носить перчатки.
Коммерсантъ 16:30
986
Общество

Режим самоизоляции стали поддерживать менее половины россиян

Исследование показало, что доля тех, кто считает самоизоляцию оправданной, снизилась до 47%, тогда как в начале апреля этот режим поддерживали 62% респондентов.
РБК 12:04
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Происшествия

Больше 160 трупов буревестников обнаружили на берегу моря в Холмском районе

АСТВ 02:48
Экономика

Какой МРОТ брать для расчета пониженных взносов

Пониженный тариф страховых взносов применяется к выплатам, превышающим МРОТ.
Бухгалтерия.ру вчера в 04:41
Шоу-бизнес

Максим Галкин и Алла Пугачева устроили громкую вечеринку

В семье Галкина и Пугачёвой есть домашняя сцена, которая может превращаться в кинотеатр, там можно либо петь, либо играть на музыкальных инструментах, либо устраивать театральные постановки.
Bimru.ru 04:28
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Армия и оружие

Генерал Есин объяснил попытки США запретить испытания ракеты «Нудоль»

Перспективный российский гиперзвуковой противоракетный комплекс Нудоль предназначен для перехвата баллистических ракет, а не спутников, заявил экс-начальник Главного штаба РВСН генерал-полковник Виктор Есин.
iReactor 04:30
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Наука

В Нидерландах учёные синтезировали антитело против коронавируса

Амстердам, 5 мая 2020, 13:48 — REGNUM Антитело, способное «победить новый коронавирус в лабораторных условиях», создано учёными из Утрехтского университета в Нидерландах.
REGNUM 06:48
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Происшествия

Спасатели поймали змею в квартире на юго-западе Москвы

RT на русском 16:04
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