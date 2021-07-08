МИД Венгрии назвал венгров самым коренным народом Украины
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что самым коренным народом Украины являются венгры. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия». Он отметил, что это может быть небольшим преувеличением, но тем не менее венгерский народ живёт на данной территории на протяжении многих веков.В источнике
Если бы Украина включила венгров в свой новый закон о коренных народах, это бы решило противоречия Будапешта и Киева вокруг положения венгерских меньшинств в стране, заявил в интервью «Известиям» на промышленной выставке «Иннопром» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
При введении "Спутника V" было выявлено более 38 тысяч побочных реакций, возможно, связанных с вакцинацией (или 548,73 случая на 100 тысяч введенных доз (0,5%) и 2,78 случая тяжелых реакций на препарат на 100 тысяч введенных доз).
Поправки в закон «О регулировании алкогольной продукции», утвержденные президентом на прошлой неделе, в числе прочего ввели краткие обозначения выдержки для российского коньяка на манер западных XO и VSOP.