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МИД Венгрии назвал венгров самым коренным народом Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что самым коренным народом Украины являются венгры. Об этом он заявил в интервью изданию «Известия». Он отметил, что это может быть небольшим преувеличением, но тем не менее венгерский народ живёт на данной территории на протяжении многих веков.В источнике

С чего всё началось

Глава МИД Венгрии назвал самый коренной народ Украины

Если бы Украина включила венгров в свой новый закон о коренных народах, это бы решило противоречия Будапешта и Киева вокруг положения венгерских меньшинств в стране, заявил в интервью «Известиям» на промышленной выставке «Иннопром» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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