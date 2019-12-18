Общество
РИА НовостиВ Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов
Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
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Власти Японии потребовали освободить задержанные российскими пограничниками рыболовецкие суда
Общественное телевидение Россиивчера в 23:00
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