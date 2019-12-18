Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

Япония считает неприемлемым задержание пяти своих рыболовных судов российскими пограничниками, но отмечает, что здоровью экипажа ничто не угрожает, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
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В Японии считают неприемлемым задержание своих рыболовных судов

РИА Новости00:10

Япония потребовала от России возвращения пяти задержанных рыболовных судов

Росбалтвчера в 22:59

Власти Японии потребовали освободить рыболовецкие шхуны, задержанные пограничниками РФ

ТАССвчера в 22:31

Власти Японии потребовали освободить задержанные российскими пограничниками рыболовецкие суда

Общественное телевидение Россиивчера в 23:00

МИД Японии потребовал от РФ освободить задержанные пограничниками суда

REGNUMвчера в 21:55

МИД Японии требует от России освободить задержанных рыбаков

News.ruвчера в 21:22

СМИ узнали о требовании МИДа Японии освободить задержанные Россией суда

РБКвчера в 22:35
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Армия и оружие

Герасимов предупредил о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту

Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, его слова приводит газета "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:01
Авто

КамАЗ показал новое поколение тягача

Президенту РФ показали новый КАМАЗ-54907, который оснастили гибридной силовой установкой и автопилотом третьего поколения.
Газета DAILY вчера в 13:01
Экономика

Аветисян готов заключить мировое соглашение с Baring Vostok

Владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян в интервью РБК рассказал, что готов заключить мировое соглашение с инвестфондом Baring Vostok.
Коммерсантъ вчера в 22:40
Политика

«Нафтогаз» назвал сроки новых встреч при провале переговоров по газу

Если России и Украине не удастся согласовать условия по транзиту газа до конца этого года, новый раунд переговоров может состояться в апреле или мае 2020 года.
РБК вчера в 14:39
Политика

Bloomberg: США признают бесполезность мер против «Северного потока-2»

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники из числа сотрудников американской администрации сообщило о признании властями США бессмысленности санкций, введенных против газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:00
Экономика

Москва и Минск договорились о схеме компенсаций за налоговый маневр

Поддержка, как в России РБК узнал, каким образом Россия и Белоруссия договорились насчет одной из самых сложных проблем в рамках интеграционного процесса — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли.
РБК вчера в 23:00
Интернет

Microsoft придумала, как согнать пользователей с Windows 7

Компания Microsoft будет показывать пользователям Windows 7 полноэкранные предупреждения об опасностях использования этой ОС после окончания срока ее поддержки.
Сергиевские Куранты 16 декабря в 06:35
Политика

Путин и Макрон обсудили транзит газа через Украину

Российский и французский лидеры Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого обсудили транзит газа из России в страны ЕС через Украину.
RT на русском вчера в 15:03
Армия и оружие

Как Россия и Индия совершенствуют сверхзвуковые ракеты BrahMos

Вооружённые силы Индии провели два успешных испытания высокоточной сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos.
RT на русском вчера в 23:30
Политика

Торговая палата США предостерегла от санкций против госдолга России

Торговая палата США считает, американским компаниям может быть нанесен огромный ущерб, в случае принятия законопроекта, который, наряду с другими ограничениями, предполагает введение санкций против суверенного долга России, говорится в письме организации.
РИА Новости вчера в 22:51
Армия и оружие

Спецназ России вооружат бесшумным автоматом

На вооружении спецназа России появятся новейшие бесшумные автоматы.
РЕН ТВ 15 декабря в 13:06
Здоровье

Facebook заблокировал группы, пропагандирующие «черную мазь» для лечения рака

Администрация соцсети Facebook закрыла доступ к ряду групп, в которых обсуждалась опасная для здоровья «черная мазь», которая, по заявлениям авторов групп, помогает в лечении рака.
ФАН вчера в 17:31
Авто

Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.
Car.ru 16 декабря в 05:31
Происшествия

Под Гатчиной задержан подозреваемый в изнасиловании малолетней дочери

RT на русском вчера в 12:43
Политика

Зеленский предложил «убрать» «специальный статус» Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский предложил убрать из Конституции страны упоминание о "специальном статусе" Севастополя.
Газета.Ru вчера в 22:41
Наука

Перец чили может снизить риск появления сердечных заболеваний

ToDay News Ufa вчера в 08:26
Политика

Тимошенко: На Украине наступит африканский голод

RuNews24.ru вчера в 12:50
Экономика

Обзор «Российской газеты» за 18 декабря 2019 года

Законопроект Новый закон в буквальном смысле повернет полицию лицом к семьям людей, попавшим в беду.
Полуостров Камчатка вчера в 16:12
Хоккей

«Каролина» победила «Виннипег» в матче НХЛ

РИА Новости вчера в 23:36
Хоккей

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом

Российский нападающий Илья Ковальчук стал неограниченно свободным агентом. Об этом сообщил журналист Пьер ЛеБрун.
Sportbox.RU вчера в 12:54
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС вчера в 04:31
Происшествия

ООН подтвердила, что задержанный во «Внуково» метадон принадлежит ей

В ООН подтвердили, что груз метадона, летевший в Таджикистан и задержанный в аэропорту "Внуково", был направлен в рамках программы ПРООН по профилактике ВИЧ, но с неверной маркировкой, организация находится в контакте с российскими властями для решения этого вопроса, заявил РИА Новости представитель Программы развития ООН.
РИА Новости вчера в 20:12
Происшествия

Во ФСИН уточнили местонахождение экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин с 17 декабря находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
RT на русском вчера в 21:59
Армия и оружие

Пентагон ответил Эрдогану на угрозу прикрыть базу Инджирлик для США

Пентагон использует базу Инджирлик в Турции исключительно с разрешения властей страны, сообщил представитель ведомства в комментарии ТАСС.
Телеканал 360° 15 декабря в 20:34
Происшествия

Задержаны новые подозреваемые по делу о перестрелке под Ростовом

Сотрудники пограничной службы задержали ещё троих подозреваемых в причастности к перестрелке на хуторе Чернозубовка в Ростовской области.
RT на русском 00:14
Кино

Завершение саги: премьера «Звездных войн» прошла в Москве

Как сообщает ТАСС, на премьеру пригласили писателя Сергея Лукьяненко, актрис Ксению Суркову, Екатерину Климову, актера Андрея Мерзликина, музыканта Романа Архипова и многих других.
РЕН ТВ вчера в 19:32
Политика

Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
РИА Новости вчера в 04:19
Происшествия

Российская журналистка выругалась матом в эфире

Lenta.ru вчера в 22:00
Армия и оружие

США и Канада признали слежку за российским кораблем «Виктор Леонов»

Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) признало слежку за разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов», о чем заявило на официальной странице в Twitter.
Lenta.ru вчера в 20:40
Политика

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Правительство России расширило список товаров, которые запрещено ввозить с Украины.
Ведомости вчера в 09:13
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