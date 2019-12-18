Общество

Газета.RuГазета.RuМИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.
Читать в источнике
Комментировать188
Мария Захарова
Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:16

Подробнее о событии

В МИД России объяснили задержание японских судов

РБК13:16

Москва призывает Токио больше не допускать инцидентов с японскими рыбаками

ТАСС10:04

В МИД РФ прокомментировали инцидент с задержанием японских судов

REGNUM10:13

МИД России объяснил задержание пяти японских судов

Говорит Москва08:58

В МИД РФ объяснили задержание японских судов слишком крупным выловом осьминога

Интерфакс08:38

Японских рыбаков задержали из-за слишком крупного улова осьминога

News.ru09:20

В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов

РИА Новости05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7107 источников, обновлено в 15:13, Ашберн
Гаджеты

Apple на iPad и iPhone запустила «активные углы»

Astera вчера в 16:04
Шоу-бизнес

Нелли Ермолаева разводится с мужем

Андреев в свою очередь тоже посвятил бывшей избраннице теплые слова. Нелли Ермолаева боится лишиться мужа из-за ребенка.
StarHit.ru вчера в 04:48
Общество

Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Вести.Ru 09:18
Происшествия

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

Зеленский продлил закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении до конца 2020 года закона "Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
Life.ru 08:21
Общество

В дом миллиардера Гуцериева пришли с обыском

Следственные действия начались в доме и офисах миллиардера Михаила Гуцериева. Об обысках сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.
REGNUM 03:27
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

Число пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе «Кола» в Республике Карелия возросло до 13 человек.
REGNUM 14:39
Армия и оружие

В Сирии около 100 боевиков на танках напали на правительственные силы

Российская газета 14:53
Политика

США включили в оборонный бюджет санкции против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил проект оборонного бюджета страны на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 13:12
Происшествия

Сергею Пашинскому изменили меру пресечения на домашний арест

Бывшему украинскому нардепу Сергею Пашинскому, которого подозревают в умышленном нанесении телесных повреждений, изменили меру пресечения.
Новостной фронт 11:35
Футбол

Гол Роналду принес «Ювентусу» победу над «Сампдорией»

Туринский "Ювентус" обыграл "Сампдорию" в матче 17-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу туринского клуба.
Газета.Ru 15:00
Происшествия

Петербуржцы уже пострадали от шторма

Ранее в МЧС предупредили петербуржцев о сильном ветре, посоветовали соблюдать осторожность и не выходить из дома без необходимости, а автомобили не парковать под деревьями и шаткими рекламными конструкциями.
Neva.Today 14:45
Политика

ГА ООН приняла российскую резолюцию против героизации нацизма

В документе, который, как и все резолюции ГА ООН, не носит обязывающего характера, озвучена рекомендация принять меры с тем, чтобы "предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений", совершенных в тот исторический период, звучит осуждение попыток героизации и пропаганды нацизма.
Российская газета 12:52
Автоспорт

Команда Квята объявила дату презентации нового болида

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» презентует болид на чемпионат 2020 года 14 февраля, сообщает SpeedWeek.
Чемпионат 09:49
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия 09:10
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа

Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Аргументы недели 03:54
Культура

Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате

Танцевальные номера в фильме были поставлены хореографом Егором Дружиным, который признался, что был измотан сотрудничеством с Пугачевой, но остался доволен итоговым результатом.
ФАН 16 декабря в 21:53
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 14:22
Происшествия

По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов

Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.
Известия 04:41
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

РИА Новости 06:50
Общество

Стала известна причина задержания более 40 израильтян в Домодедово

Причиной задержания израильтян в московском аэропорту Домодедово стали проблемы с документами.
РИА Новости 12:58
Футбол

Марадона назвал лучшего футболиста в истории

Sportbox.RU 08:40
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Происшествия

В Кинешме водитель насмерть сбил на переходе девятилетнюю девочку

Водитель в Ивановской области сбил маму с ребенком на пешеходном переходе и скрылся, девочка скончалась, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 13:46
Кино

На федеральном ТВ обвинили мультфильм про Супермена в русофобии

URA.Ru 14:18
Футбол

«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира

Вести.Ru 14:23
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
РИА Новости 12:02
Финансы

Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году

Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.
РИА Новости вчера в 00:00
Энергетика

«Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа

Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.
Rambler News Service 11:47
Политика

Киев и Донбасс не смогли договориться об обмене пленными

Представители Киева и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) не смогли достичь договоренности об обмене удерживаемыми лицами во время переговоров в Минске.
Известия 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное