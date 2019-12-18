Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений соглашения и достигнутых договоренностей.

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

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Происшествия По делу Арашуковых задержали еще четырех фигурантов Следствие задержало еще четырех сотрудников компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» по уголовному делу о хищении природного газа в Северо-Кавказском федеральном округе.

Общество Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.

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Финансы Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году Чтобы спасти финансовый рынок от паралича, Федеральный резервный банк Нью-Йорка впервые со времен глобального финансового кризиса приступил к выкупу у банков ценных бумаг (гособлигаций США, облигаций федеральных агентств и ипотечных обязательств), обеспечив приток наличных денег в экономику.

Энергетика «Нафтогаз» оценил стоимость ГТС Украины без транзита российского газа Стоимость газотранспортной системы (ГТС) Украины при отсутствии транзита российского газа через территорию страны составит 34 млрд гривен ($1,449 млрд), заявил на пресс-конференции глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.