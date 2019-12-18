Общество
Газета.RuМИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.
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В акватории Курильских островов задержали пять браконьерских шхун из Японии
Общественное телевидение России06:16
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Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
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По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
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Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, рассказала, как ей удалось справиться с болезнью (у нее раньше были проблемы со слухом).
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Армия и оружие
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Собчак запустит шоу на Первом канале
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