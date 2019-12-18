Общество

Газета.RuГазета.RuМИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.
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Япония потребовала от России возвращения своих рыболовных судов

Говорит Москвавчера в 22:47

МИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда

Газета.Ru05:01

В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов

РИА Новости05:18

Японцам светят исправительные работы на Курилах: о задержании судов

REGNUM04:08

В акватории Курильских островов задержали пять браконьерских шхун из Японии

Общественное телевидение России06:16

СМИ узнали о требовании МИДа Японии освободить задержанные Россией суда

РБКвчера в 22:35

Власти Японии потребовали освободить рыболовецкие шхуны, задержанные пограничниками РФ

ТАССвчера в 22:31
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Армия и оружие

В НАТО заявили о росте активности российских подлодок

Инфорос 16 декабря в 06:16
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
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40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Политика

Названы сроки новых переговоров России и Украины по транзиту газа

Переговоры по транзиту российского газа через Украину могут возобновиться в апреле-мае 2020-го, если соответствующий договор не будет подписан до конца 2019 года.
Lenta.ru вчера в 15:48
Общество

В Петербурге из-за угрозы наводнения приготовились закрыть дамбу

В ночь на четверг в Северной столице может начаться нагонное наводнение.
Российская газета 03:47
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фото с Путиным

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович во время встречи с избирателями произнесла речь на фоне совместной фотографии с Владимиром Путиным.
РИА Новости 05:39
Общество

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которым повезет в 2020 году

Тамар Глоба рекомендует Овнам присмотреться к дополнительному заработку в интернете. Много работать в 2020 году предстоит и Львам.
Волгоградская правда 09:21
Общество

В Британии живет девочка с «болезнью Бенджамина Баттона»

У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
Naked Science 08:46
Общество

Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
РБК 10:12
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Армия и оружие

Названы сроки поступления ПАК ДА на вооружение

Российская газета 04:30
Политика

Захарова призвала Токио не допускать инцидентов с японскими рыбаками

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Токио принять эффективные меры по соблюдению положений двусторонних договоренностей, чтобы не допускать повторения инцидента с задержанными в водах южной части Курил японских рыболовецких судов, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 09:44
Политика

Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Капитал страны вчера в 09:54
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Фигурное катание

Дочь Тутберидзе рассказала, как справилась с болезнью

Дочь известного тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным, рассказала, как ей удалось справиться с болезнью (у нее раньше были проблемы со слухом).
ProstoProSport 08:55
Здоровье

Вячеслав Володин раскритиковал данные Минздрава о зарплате медиков

В большинстве регионов врачи не получают среднюю зарплату в 79 тысяч рублей в месяц, о которой говорит Минздрав.
Доктор Питер 16 декабря в 09:40
Общество

Роскомнадзор заблокировал lostfilm.tv

Роскомнадзор заблокировал сервис lostfilm.tv из-за жалобы американской компании Warner Bros.
ТАСС 08:58
Происшествия

Мальчика из Омска временно поместят в интернат после пыток гречкой

В Омске восьмилетнего мальчика, которого родители истязали гречкой, поместят в школу-интернат.
Известия вчера в 10:02
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Политика

Палата представителей начала заседание по вынесению импичмента Трампу

После вынесения импичмента Трампу в палате представителей дело перейдет в сенат, которому предстоит провести судебный процесс над президентом.
РИА Новости 09:06
Кино

Критики разгромили девятый эпизод «Звездных войн»

После голливудской премьеры девятого эпизода «Звездных войн» в Сети появились восторженные отзывы первых зрителей, однако вслед за ними раздались голоса профессиональных кинокритиков, которые оказались не так воодушевлены последним детищем Джей Джей Абрамса.
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Армия и оружие

Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат».
ТК Звезда 15 декабря в 17:20
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:32
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
Политика

Ельцин лично вызволил Дудаева из-под ареста в Боснии

Президент непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Джохар Дудаев был вызволен из-под ареста в Боснии и Герцеговине, куда он прибыл с визитом в сентябре 1992 года, после звонка первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 05:58
Политика

В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Известия 09:49
Политика

Маневры российского корабля-разведчика насторожили США

Sibnet Новости вчера в 04:44
Культура

Собчак запустит шоу на Первом канале

На Первом канале выйдет новое шоу телеведущей Ксении Собчак. Об этом сообщает проект «Подъем» со ссылкой на источник, участвующий в съемках.
Lenta.ru 08:55
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