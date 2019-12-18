Общество
Газета.RuМИД Японии потребовал от России вернуть задержанных рыбаков и суда
МИД Японии потребовал от России вернуть пять задержанных рыболовецких судов. Траулеры из Хоккайдо ранее были задержаны во время ловли осьминога у Курильских островов. Российские пограничники осмотрели восемь судов, три из них направили в порт приписки.
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Призываем японскую сторону принять надлежащие и эффективные меры по соблюдению положений Соглашения и достигнутых договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатРБК 13:16
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Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам
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Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил пакет санкций против России, сообщает Bloomberg.
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Экономика
Есть ли у Украины шансы пополнить казну за счет активов «Газпрома»
Оспаривание процедуры – единственный шанс «Газпрома», поскольку в самом газовом контракте 2009 года оговорено, что решение Стокгольмского арбитража не подлежит оспариванию.
Кино
Для приквела «Властелина Колец» нашли молодую Галадриэль
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Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
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Для индустрии важнее, чтобы трассировка лучей появлялась в топовых играх AAA-класса.
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