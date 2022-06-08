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МИД Японии продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов

Япония после решения России приостановить межправительственное соглашение о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов собирается продолжить консультации с Москвой, прокомментировал телеканалу NHK
 представитель японского МИД.
Lenta.ru
В свою очередь, представители управления рыболовства Японии сообщили телеканалу, что в настоящее время "ведется подтверждение ситуации через японский МИД".
РИА Новости
Министерство также раскритиковало Москву за высказывания, что техническая помощь Сахалинской области являлась предварительным условием для реализации соглашения, сообщает телеканал.
Интерфакс
Пользователи Twitter из Японии негативно отреагировали на решение Москвы приостановить действие межправительственного соглашения о сотрудничестве с Токио.
Известия

Подробнее о событии

Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских живых ресурсов
Коммерсантъ22:15
Япония проведёт с Россией консультации по договору о промысле морских живых ресурсов
RT на русском22:07
HNK: Япония продолжит консультации с РФ по соглашению о промысле морских живых ресурсов
Газета.Ru19:55
Япония продолжит консультации с России после решения Москвы по морскому промыслу
РЕН ТВ22:52
МИД Японии продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских ресурсов
РИА Новости20:48
МИД Японии продолжит консультации с Россией по соглашению о морском промысле
Lenta.ru22:01
Япония продолжит консультации с Россией по соглашению о промысле морских живых ресурсов
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