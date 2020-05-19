Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил

Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага. Внешнеполитическое ведомство заявило, что мирный договор с Россией может быть заключен только после «решения вопроса о принадлежности четырех островов» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Зачем Япония снова дразнит Россию по поводу Южных Курил

Взгляд.рувчера в 04:04

МИД Японии в ежегодном докладе назвал южную часть Курил японской территорией

ТАСС18 мая в 23:27

Эксперт объяснил, почему Японии не видать Курил

Московский Комсомолец19 мая в 09:57

МИД Японии вернул формулировку о принадлежности Южных Курил

РБК19 мая в 02:32

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Lenta.ru19 мая в 02:01

МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил

РИА Новости19 мая в 01:16

Курилы наши, Крым… вообще турецкий: Сатановский иронично оценил скандальное заявление Японии

Царьград19 мая в 14:11
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Общество

Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве

Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
1,2K
Политика

Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса

Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Технологии

ZTE и China Unicom анонсировали совместную работу над сетями 6G

В результате производитель электроники и оператор займутся не только разработкой стандартов связи шестого поколения, но еще и будут активно продвигать их интеграцию со спутниковыми сетями, IoT, промышленным Интернетом вещей, а также глобальным Интернетом транспортных средств.
Актуальные Новости вчера в 13:04
Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
2K
Наука

Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса

Ученые из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания прототипа вакцины против коронавируса.
Актуальные Новости 11:02
12
Общество

Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН 13:35
5
Армия и оружие

Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт

Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
41
Общество

Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса

Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
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Путешествия

Туристический сезон в Греции откроют с 15 июня

В Греции туристический сезон откроется с 15 июня, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Деловое.ТВ вчера в 15:25
35
Экономика

«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей

Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
976
Общество

ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»

Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
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Экономика

Процедуру подачи электронной заявки на зарплатную субсидию упростили

Отправить через Личный кабинет заявление на субсидию ИП теперь могут без квалифицированной электронной подписи.
Главная книга 07:39
Общество

В России могут закрыться 90% автошкол

По прогнозам объединений российских автошкол, в регионах может закрыться до 90% данных учреждений.
Авторамблер 05:14
19
Общество

На Кубани режим карантина продлен до 6 июня

Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
6
Общество

Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня

Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
1,5K
Происшествия

На Украине под весом фуры рухнул мост

Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
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Шоу-бизнес

Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании

Эмин сообщил на своей странице о разводе, поблагодарил бывшую супругу за проведенное вместе время и общую дочь.
RuNews24.ru 15:24
2
Общество

В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry

Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
1,8K
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
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Спорт

В Steam бесплатно раздают шутер DayZ

Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 10:20
11
Общество

Любимова рассказала, как будет организована работа музеев и театров

ТАСС 15:12
Общество

Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам

Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
3
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи

На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Экономика

Bloomberg спрогнозировал историческое падение ВВП России

Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Smolnarod.ru 19 мая в 14:43
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Космос

Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

iReactor 19 мая в 10:31
59
Общество

В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции

В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
3,2K
Шоу-бизнес

Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
17
Общество

Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты

Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36
3,6K
Шоу-бизнес

Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин

Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38
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