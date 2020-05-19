Политика
КоммерсантъМИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага. Внешнеполитическое ведомство заявило, что мирный договор с Россией может быть заключен только после «решения вопроса о принадлежности четырех островов» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7225 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
Политика
Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса
Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.
НТВ 15:30
Технологии
ZTE и China Unicom анонсировали совместную работу над сетями 6G
В результате производитель электроники и оператор займутся не только разработкой стандартов связи шестого поколения, но еще и будут активно продвигать их интеграцию со спутниковыми сетями, IoT, промышленным Интернетом вещей, а также глобальным Интернетом транспортных средств.
Актуальные Новости вчера в 13:04
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
«Согласно Указу Верховного главнокомандующего Донецкой народной республики, подразделения Народной милиции ДНР приведены в высшую степень боевой готовности», — заявил замглавы управления милиции ДНР Эдуард Басурин.
RT на русском вчера в 10:24
Наука
Гарвардские ученые успешно испытали вакцину против коронавируса
Ученые из Гарвардской медицинской школы провели успешные испытания прототипа вакцины против коронавируса.
Актуальные Новости 11:02
Общество
Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок
В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову.
АБН 13:35
Армия и оружие
Российскую РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей отправят на экспорт
Госкомпания «Рособоронэкспорт» начинает продвигать на международный рынок радиолокационную станцию (РЛС), которая способна обнаруживать множество воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели.
News.ru 04:28
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Путешествия
Туристический сезон в Греции откроют с 15 июня
В Греции туристический сезон откроется с 15 июня, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Деловое.ТВ вчера в 15:25
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Общество
ОСК расторгла контракт по модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов»
Ранее, 3 апреля, Рахманов заявил, что пожар на «Адмирале Кузнецове» нанес ущерб в 500 млн рублей.
Известия 08:33
Экономика
Процедуру подачи электронной заявки на зарплатную субсидию упростили
Отправить через Личный кабинет заявление на субсидию ИП теперь могут без квалифицированной электронной подписи.
Главная книга 07:39
Общество
В России могут закрыться 90% автошкол
По прогнозам объединений российских автошкол, в регионах может закрыться до 90% данных учреждений.
Авторамблер 05:14
Общество
На Кубани режим карантина продлен до 6 июня
Сегодня на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что режим карантина по коронавирусу, который действует с конца марта, будет продлен до 6 июня.
Российская газета 06:35
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Происшествия
На Украине под весом фуры рухнул мост
Никополь, Украина, 20 мая 2020, 13:22 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле Никополя под весом фуры рухнула секция моста через Алексеевский залив Каховского водохранилища, сообщило 20 мая местное издание Vgorode со ссылкой на свои источники.
REGNUM вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Супруга Эмина Агаларова впервые высказалась о расставании
Эмин сообщил на своей странице о разводе, поблагодарил бывшую супругу за проведенное вместе время и общую дочь.
RuNews24.ru 15:24
Общество
В лесу под Челябинском нашли 50 новеньких Toyota Camry
Как стало известно челябинским журналистам, более полусотни автомобилей стоят на участке рядом с озером Смолино уже полгода.
110km.ru 19 мая в 12:57
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Происшествия
Российских полицейских задержали за избиение педофила
В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
Спорт
В Steam бесплатно раздают шутер DayZ
Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 10:20
Общество
Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам
Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес взволновала фанатов пугающим селфи
На днях Дженнифер Лопес опубликовала традиционное мотивирующее селфи с тренировки.
Popcornnews.ru 11:20
Экономика
Bloomberg спрогнозировал историческое падение ВВП России
Во втором квартале 2020 года падение ВВП России составит 16% — это худший квартальный показатель с начала 1990-х годов.
Smolnarod.ru 19 мая в 14:43
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
iReactor 19 мая в 10:31
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Совфед предлагает ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты
Сенатор Анатолий Артамонов выступил с инициативой ввести в стране уголовную ответственность за «серые» зарплаты, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 04:36
Шоу-бизнес
Романтическое видео с Аллой Пугачевой выложил в сеть Максим Галкин
Романтическое видео с участием своей супруги Аллы Пугачевой выложил в сеть юморист Максим Галкин На нем 71-летняя примадонна под саундтрек из кинофильма «Красотка» позировала перед камерой, кокетливо улыбаясь мужу.
КМВ Новости 02:38