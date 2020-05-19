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Политика Трампу хотят запретить выходить из договоров без разрешения Конгресса Сенатор Эдвард Марки и конгрессмен Джимми Панетта внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий президенту выходить из международных договоров без разрешения Конгресса.

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Общество Петербуржец через суд потребовал от Смольного бесплатной раздачи масок В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд зарегистрировал исковое заявление жителя Сергея Алейникова, иск подан к властям — правительству города и губернатору Александру Беглову. 5

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