Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага. Внешнеполитическое ведомство заявило, что мирный договор с Россией может быть заключен только после «решения вопроса о принадлежности четырех островов» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

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Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 360

Спорт Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).

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Финансы Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть. 269

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Происшествия Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку. 59

Общество Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах.

Политика Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.

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Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 627

Происшествия В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.

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Здоровье Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой. 26

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Общество МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции «В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС. 4