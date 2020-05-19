Политика
КоммерсантъМИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага. Внешнеполитическое ведомство заявило, что мирный договор с Россией может быть заключен только после «решения вопроса о принадлежности четырех островов» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Читать в источнике
Оценить616
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Здоровье
Две пациентки старше 100 лет выздоровели после коронавируса в Москве
Комсомольская правда 03:21
Общество
В Москве за сутки выявили более 3,5 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в Москве выявили 3545 новых случаев заражения коронавируса.
РБК 04:02
Общество
Падение метеорита в Красноярском крае попало на видео
Камеры видеонаблюдения засняли падение яркого метеорита в Красноярском крае. Видео опубликовано в группе "ЧП Канск".
РИА Новости 02:17
Фигурное катание
Миненков назвал причину конфликта между Тарасовой и Родниной
ProstoProSport вчера в 23:24
Экономика
Активность российского бизнеса снизилась до минимума
Эффективность функционирования малого и среднего бизнеса в России продолжает снижаться.
ГЛАС.RU 03:08
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Спорт
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет («30 до 30»).
Коммерсантъ 03:03
Единоборства
Джон Джонс: «Сколько вы готовы заплатить, чтобы увидеть мое поражение?»
FightTime.ru 02:04
Религия
Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией
Краснодарские известия 02:00
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости вчера в 13:25
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском вчера в 12:08
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Общество
В России из-за ситуации с коронавирусом приостановлена вакцинация
Из-за ситуации с распространением коронавируса в России принято решение приостановить вакцинацию в рамках национального календаря прививок.
RT на русском 04:00
Происшествия
Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье
По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
Общество
Новые положительные тесты на SARS-CoV-2 подтверждены в 83 регионах РФ
Москва, 19 мая 2020, 10:49 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус выявлены в течение суток в 83 российских регионах.
REGNUM 03:49
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
В Тульской области выявлено 97 новых носителей коронавируса
97 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тульской области за последние сутки, сообщил региональный оперштаб 17 мая.
REGNUM 17 мая в 05:00
Общество
Егор Жуков пожаловался в ЕСПЧ на политическое преследование
Студент НИУ ВШЭ, бывший фигурант «московского дела» Егор Жуков, осужденный на три года условно по делу об экстремизме, пожаловался в Европейский суд по правам человека на политическое преследование.
Daily Storm 03:15
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Происшествия
В Саратовской области 14-летняя девочка упала с крыши многоэтажки
Установлено, что 18 мая текущего года, 14-летняя ученица одной из школ в городе Вольск упала с крыши многоэтажного дома.
REGNUM 03:57
Происшествия
Ростовские силовики задержали прокурора Пролетарского района
REGNUM вчера в 11:14
Здоровье
Главврач башкирской РКБ уволилась после вспышки коронавируса
Главврач крупнейшего стационара в Башкирии - Республиканской клинической больницы (РКБ) имени Куватова - Эльза Сыртланова уволилась по собственному желанию после вспышки COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
Газета.Ru 02:40
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают умерших от коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов, ранее ставший героем одного из выпусков «Редакции» на YouTube, рассказал, почему число умерших расходится с официальной статистикой.
Kursk.com вчера в 14:54
Общество
В России четвертый день подряд выявили менее 10 тысяч новых случаев COVID-19
В России четвертый день подряд суточная статистика по заражению коронавирусом не превышает 10 тысяч.
Lenta.ru 03:42
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости вчера в 04:24
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют теплый июнь в России
Гидрометцентр прогнозирует в России теплый июнь. Об этом во вторник сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
ТАСС 04:04
Общество
МЧС направило в Дагестан специалистов и технику для дезинфекции
«В рамках поручения президента Владимира Путина МЧС России направляет в Республику Дагестан группировку специалистов и технику для проведения специальной обработки на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой»,— сообщили в МЧС.
Коммерсантъ 04:01
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35