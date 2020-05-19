Политика
КоммерсантъМИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
Северными территориями в Японии называют южную часть Курильского архипелага. Внешнеполитическое ведомство заявило, что мирный договор с Россией может быть заключен только после «решения вопроса о принадлежности четырех островов» — Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
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Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
BFM.ru 07:06
Общество
В Саратовской области вернули запрет на прогулки и занятия спортом
Жителям Саратовской области с 12 мая разрешили выходить на прогулки по двое.
Полит.ру 01:40
Экономика
Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса
Правительство утвердило правила новой льготной кредитной программы поддержки бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и ряда социально ориентированных некоммерческих организаций.
Российская газета вчера в 06:40
Шоу-бизнес
Представитель Гагариной прокомментировал сообщения о ее разводе
Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал информацию о том, что она якобы ушла от мужа, фотографа Дмитрия Исхакова.
Lenta.ru вчера в 20:14
Политика
Михаил Мишустин вернулся к исполнению обязанностей главы правительства
В связи с болезнью Мишустина обязанности главы правительства указом президента были возложены на Белоусова.
Интерфакс 04:46
Общество
На заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ сменилось руководство
На Уральском приборостроительном заводе (УПЗ; входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), который производит аппараты искусственной вентиляции легких ИВЛ «Авента-М», второй раз за две недели назначен новый временный гендиректор, им стал Александр Морозов.
Коммерсантъ вчера в 10:08
Армия и оружие
Украинские военные сообщили об уничтожении грузовика «боевиков» с боеприпасами
Росбалт 05:17
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Политика
Гордон объяснил интервью с Поклонской и Стрелковым заданием спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и бывшим министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Гиркиным (Стрелковым) были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины.
РБК 03:30
Общество
Китай выделит $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай в ближайшие два года предоставит пострадавшим от коронавируса странам помощь в размере $2 млрд, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая в понедельник на открытии 73-й ежегодной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Ведомости вчера в 08:54
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум для продолжения финансирования
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ вчера в 23:35
Общество
Сотрудники склада сети алкомаркетов заразились коронавирусом
Екатеринбург, 16 мая 2020, 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге на складе сети магазинов «Красное и белое» введены карантинные мероприятия.
REGNUM 16 мая в 14:16
Общество
Названо условие для возобновления работы спортзалов и кинотеатров
Чтобы спортзалы и кинотеатры смогли возобновить работу, им необходимо пройти все три этапа смягчения ограничений, рекомендованных Роспотребнадзором.
Pravda.Ru вчера в 06:56
Общество
Колледжам в Татарстане разрешили возобновить очные занятия
Колледжам в Татарстане с 19 мая разрешили возобновить занятия в очном режиме.
TatCenter 04:58
Происшествия
Напавшего на ярославца медведя убили
Ярославль, 19 мая 2020, 06:15 — REGNUM Егеря нашли и застрелили медведя, напавшего на жителя Ярославля в ночь на 18 мая.
REGNUM вчера в 23:15
Здоровье
Мясников назвал симптомы сердечников для немедленного вызова «скорой»
Мясников подчеркнул, что если сердечник описывает свое состояние, как "зажгло" или "заложило", то это повод сразу набрать номер скорой.
Московский Комсомолец 04:27
Здоровье
Названо подтвержденное число погибших из-за коронавируса медиков в России
Как минимум 186 медиков умерли в России после заражения коронавирусом, подсчитали в «Медиазоне».
Lenta.ru 06:54
Финансы
Рубль укрепился на фоне роста цен на нефть
Москва, 18 мая 2020, 22:43 — REGNUM Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на вечерних торгах 18 мая на фоне роста мировых цен на нефть.
REGNUM вчера в 15:43
Общество
В Минпросвещения рассказали об организации детского отдыха
Около 33 тысяч организаций детского отдыха планируют начать свою работу в текущем году, до пандемии к летней кампании готовилось чуть более 45 тысяч, заявила заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения РФ Янина Голубева.
РИА Новости 04:52
Общество
Жители Красноярского края сняли на видео падение метеорита
На юге Красноярского края упал метеорит. Видео этого явления было опубликовано в сообществе «ЧП Канск» в социальной сети «ВКонтакте».
Коммерсантъ 06:38
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России
Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
Авто
Компания Toyota представила кроссовер Toyota Venza нового поколения
Кроссовер-универсал Toyota Venza первого поколения продавался в США с 2008 по 2015 год и напрямую конкурировал с Subaru Outback и ушедшей, но не забытой Honda Crosstour.
32CARS.ru 01:09
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Космос
Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды
Коронограф помогает увидеть далекие и тусклые объекты, находящиеся поблизости от ярких, и позволил лучше рассмотреть новорожденные планеты на общем фоне газопылевого диска PDS 70.
Naked Science 03:11
Общество
Отказ Швеции от карантина не спас экономику
В Швеции отказ от жестких карантинных мер не предотвратил падение экономики, сообщает Financial Times.
Газета.Ru вчера в 16:08
Общество
В США успешно испытали вакцину от коронавируса на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna провела успешные клинические испытания вакцины от коронавируса на людях.
Компания 01:26
Шоу-бизнес
Телеведущий Васильев показал, как Бабкина выглядит после коронавируса
Переболевший пневмонией историк моды Александр Васильев объявил о скором запуске новой передачи «Модный приговор» на Первом канале.
Росбалт 04:20