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Российская газета
Российская газета

МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией

В министерстве иностранных дел Японии планируют развивать отношения с Россией, в том числе продвигать диалог по вопросу заключения мирного диалога между странами.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
РИА Новости01:07
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Новое правительство Японии подтвердило намерение развивать отношения с Россией

Московский Комсомолец01:24
Коммерсантъ

МИД Японии заявил о планах развивать отношения с Россией

Коммерсантъ02:50
Lenta.ru

Новый премьер Японии высказался о будущем отношений с Россией

Lenta.ru02:15
RT на русском

В МИД Японии рассказали о позиции по отношениям с Россией

RT на русском01:33
Известия

В Госдуме заявили об ожиданиях от премьера Японии помимо мирного договора

Известия05:17
Газета.Ru

Новое правительство Японии намерено развивать отношения с Россией

Газета.Ru01:13
РИА Новости

Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией

РИА Новости01:07

Пока Путин и Лукашенко совещались в Сочи, Ту-160 РФ ответили на угрозу в Черном море

Как передает издание «Репортер», во время важных переговоров первых лиц России и Белоруссии в воздушном пространстве поблизости с Сочи, где проходила встреча, появились три американских бомбардировщика B-52H – они прибыли с британской авиабазы «Фэрфорд».
Южный Федеральный01:06
6

Sony опровергла информацию о сокращении тиража PlayStation 5

Bloomberg сообщал, что Sony выпустит лишь 11 млн устройств вместо запланированных 15 млн, а проблема возникла не столько из-за пандемии коронавируса и нарушения логистических цепочек, сколько из-за выявленных дефектов.
Чемпионат06:02
20

РБК: госдолг России вырастет до 21,3% ВВП к концу 2023 года

Отмечается, что объем госдолга РФ в 2021 году достигнет 20,3% ВВП, в 2022 году дополнительно прибавит 0,5 п. п. - до 20,8% ВВП, а к концу 2023 году увеличится до 21,3% ВВП или до 28,3 трлн руб. При этом расходы по его обслуживанию возрастут с 900 млрд руб. в 2020 году до более чем 1,6 трлн руб. в 2023 году.
ТАСС03:13
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Песков заявил, что Лукашенко является легитимным президентом страны

Заявления бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о "гарантиях безопасности" для действующего лидера Александра Лукашенко прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Экономика сегодня06:25
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Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск

«16 сентября в г. Минск для обсуждения вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России прибыла с рабочим визитом российская военная делегация во главе с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу», — говорится в сообщении.
Известия04:28
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомости07:26
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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве аспирантки историка Соколова

Октябрьский районный суд продлил на три месяца срок содержания под стражей обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историка Олега Соколова, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости07:24
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