МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией
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В министерстве иностранных дел Японии планируют развивать отношения с Россией, в том числе продвигать диалог по вопросу заключения мирного диалога между странами.В источнике
С чего всё началось
Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией
Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.
РИА Новости01:07
Подробнее о событии
Новое правительство Японии подтвердило намерение развивать отношения с Россией
Московский Комсомолец01:24