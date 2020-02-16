Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу, и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".

МИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией

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Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.