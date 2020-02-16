Политика

РЕН ТВРЕН ТВМИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу, и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".
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