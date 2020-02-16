Политика
РЕН ТВМИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу, и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".
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Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
Комсомольская правдавчера в 14:35
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Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
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Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам «мама и папа» оценил российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции
Новые KPI Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.
Происшествия
Отец девушки, погибшей от поедания пирожных, прокомментировал инцидент
Ранее "КП" сообщила, что в одном из баров в центре Москвы во время конкурса по поеданию пирожных скончалась девушка.
Политика
Мексика передумала покупать российские военные вертолеты
Мексика передумала покупать у России партию военных вертолетов.
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Смолов забил дебютный мяч за «Сельту» в ворота «Реала»
Российский форвард «Сельты» Фёдор Смолов открыл счёт своим голам за испанский клуб, поразив ворота мадридского «Реала».
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«Соник в кино» побил рекорд для адаптаций видеоигр по сборам в США
Шоу-бизнес
Екатерина Климова предстала в знаменитом образе Монро
Екатерина Климова «залипательно» предстала в образе американской актрисы, вызвав массу восторженных откликов.
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Специалисты оценили ремонтопригодность нового смартфона Samsung Galaxy Z Flip со складывающимся экраном.
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Здоровье
Из российских поликлиник исчезнут кабинеты стоматологов и психологов
Как передает ОТР, Минздрав изменил правила работы медицинских учреждений. Поправки вступают в силу в субботу, 15 февраля.
Общество
Задержанный во Франции Павленский не обращался в посольство России
Задержанный во Франции художник-акционист Петр Павленский не обращался за помощью в посольство РФ в Париже, сообщили «РИА Новости» в дипмиссии.
Армия и оружие
Горные штурмовики на Донбассе деморализованы, командование скрывает выявленные заражения: сводка
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
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Сильный ветер обещают Набережным Челнам
Ожидается сильный ветер – до 17 метров в секунду.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Шоу-бизнес
Дочь Глюкозы покрасила волосы в фиолетовый цвет и коротко постриглась
Дочь исполнительницы Натальи Чистяковой-Ионовой, более известной как Глюкоза, решила кардинально сменить имидж: она коротко постриглась, а также перекрасила волосы в фиолетовый цвет.
Политика
Захарова заявила об антикитайской риторике на мюнхенской конференции
Повестка спикеров ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности сменилась с антироссийской на антикитайскую.
Происшествия
Посетителей кафе на Кипре обстреляли из автомата Калашникова
Посетителей кафе в городе Айа-Напа на Кипре обстреляли из автомата Калашникова, ранены четыре человека.
Здоровье
Названы виды боли, при которых нужно срочно вести ребёнка к врачу
Врач назвал боли, при которых нужно обязательно отвести ребенка к медикам.
Политика
Глава МИД Сенегала рассказал о важности США для Африки
«США — стратегический союзник для окончательного возвращения мира и стабильности (в Африке)», — сказал Ба на пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
Футбол
«Арсенал» разгромил «Ньюкасл» в матче АПЛ
«Арсенал» одержал победу над «Ньюкаслом» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Футбол
«Зенит» сделал предложение Смольникову по новому контракту
Как стало известно «СЭ», «Зенит» сделал предложение защитнику Игорю Смольникову по новому контракту.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Политика
Путин рассказал о противниках идеи о бесплатном питании в школах
Президент России Владимир Путин заявил, что инициатива о бесплатном горячем питании для учеников начальных классов «непросто далась», поскольку «все были против» неё.
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед Джигарханяном
По словам самой Цымбалюк-Романовской, проблемы в семье начались из-за большой разницы в возрасте и невозможности родить ребенка от Джигарханяна.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.