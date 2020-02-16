Политика
РЕН ТВМИД Японии заявил о новой фазе в переговорах с Россией
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что переговоры между Россией и Японией переходят в новую фазу, и отметил, что на данном этапе по целому ряду вопросов стороны перешли к "позитивному обсуждению".
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Глава МИД Японии на встрече с Лавровым сообщил о намерении обсудить вопрос мирного договора
Комсомольская правдавчера в 14:35
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Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Армия и оружие
Александр Ходаковский: «Встань в ряды ополчения хотя бы половина из тех, кто ходил с флагами по Донецку и захватывал здания, вся Донецкая область была бы наша»
"Восток" же в распоряжении центрального штаба никогда не состоял, на провокации не поддавался.
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Nike выпустил «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская компания Nike представила новую модель "умных" кроссовок Adapt BB 2.0, которые способны самостоятельно зашнуровываться и управляются со смартфона.
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Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Происшествия
Подозреваемый в расстреле семьи у рынка в Калининграде оставил записку
В Калининграде сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире мужчины, застрелившего у городского Центрального рынка семейную пару, патроны и записку, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости» в силовых структурах региона.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Происшествия
Питерская кошка загрызла пугавшую людей змею
Спорт
Лыжник Большунов завоевал серебро в гонке преследования на «Ски Туре»
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке преследования классическим стилем на «Ски Туре» в шведском Эстерсунде.
Здоровье
Эксперт: в десяти регионах России отсутствует онкологическая служба
Детская онкологическая служба отсутствует в десяти российских регионах, еще в 11 субъектах РФ доступен лишь консультативный прием.
Культура
В Австралии погиб создатель саундтрека к сериалу «Бригада»
Диджей, композитор, один из создателей проекта Triplex и саундтрека к сериалу «Бригада» Андрей Иванов погиб в Австралии, пишет РИА Новости.
Общество
Учителя выступили в поддержку фигурантов «пензенского дела»
После приговора в поддержку фигурантов «пензенского дела» выступили российские ученые и кинематографисты.
Политика
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановке в Идлибе.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Происшествия
В Приморье автобус сбил амурского тигра
Пассажирский автобус в Приморье на трассе сбил амурского тигра, инспекторы охотнадзора работают на месте, чтобы узнать, насколько серьезно зверь пострадал.
Здоровье
Медики рассказали, кто рискует заразиться коронавирусом
Японские врачи сообщили, кто рискует в первую очередь заразиться коронавирусом COVID-19.
Происшествия
В Петербурге мужчина столкнул женщину в реку и утонул, спасая ее
Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем пытался ее спасти и утонул, сообщает городское ГУ МЧС.
Спорт
Саночник Репилов выиграл золотую медаль чемпионата мира в Сочи
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Армия и оружие
В коалиции рассказали об обстреле военной базы в Багдаде
Представитель антитеррористической коалиции во главе с США полковник Майлс Каггинс рассказал об обстреле военной базы в Багдаде.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова в образе Мэрилин Монро похвасталась стройными ногами
Климова сделала макияж как у Мэрилин Монро, однако отказалась примерить парик.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Позднее, 15 февраля, в соцсетях появился ролик, на котором видно, как певицу охранники увели под руки со сцены.
Экономика
Forbes сообщил о новом российском долларовом миллиардере
Состояние выходца из России Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, сообщает Forbes.