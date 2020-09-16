Политика
Российская газетаМИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией
В министерстве иностранных дел Японии планируют развивать отношения с Россией, в том числе продвигать диалог по вопросу заключения мирного диалога между странами.
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с чего всё началось
Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.РИА Новости01:07
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Новое правительство Японии подтвердило намерение развивать отношения с Россией
Московский Комсомолец01:24
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Футбол
ПАОК сыграет с «Краснодаром» в раунде плей-офф Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Краснодар" сыграет с греческим "ПАОК" в раунде плей-офф квалификации Лиги Чемпионов.
Честный рейтинг букмекеров 04:01
Экономика
Минфин предложил пополнить бюджет за счет НДПИ с химиков и металлургов
Ради пополнения бюджета Минфин снова вернулся к идее повышения НДПИ для экспортеров - на этот раз не угля, а химической и металлургической продукции, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 02:59
Гаджеты
Apple представила «бюджетную модель» часов Apple Watch SE
На презентации была представлена «бюджетная версия» часов по аналогии с iPhone SE – Apple Watch SE: процессор – аналогичный пятой серии часов, датчики – как в шестой серии.
Ведомости вчера в 14:07
Общество
Кадыров осудил помывших обувь в храмовом источнике молодых людей
Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике молодых людей, которые помыли обувь в источнике при православном храме в Калининграде.
Газета.Ru 03:28
Технологии
YouTube запустил аналог сервиса TikTok
Деловое.ТВ вчера в 08:46
Политика
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Обсуждается вопрос о предоставлении кредита Республике Беларусь. Государственный кредит составит 1,5 миллиарда долларов.
CT news 02:21
Общество
«Трезвая Россия» предложила ограничить продажу алкоголя на Новый год
Москва, 16 сентября 2020, 08:51 — REGNUM Член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
REGNUM 01:51
Политика
Военная делегация во главе с Шойгу прибыла в Минск
Известия 04:28
Общество
СМИ: мать главы Минпромторга Мантурова владеет элитной недвижимостью на 5 млрд рублей
84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова Тамара является собственницей особняка площадью более четырех тысяч квадратных метров на Клязьминском водохранилище под Москвой, пишет «Собеседник».
Retailer.ru вчера в 06:41
Политика
МИД Белоруссии ответил ЕС на непризнание выборов
Глава Министерства иностранных дел Белоруссии Владимир Макей ответил на заявление верховного представителя Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС не признают результатов выборов в республике и легитимности Лукашенко.
ИА Новороссия 00:58
Политика
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко в случае его мирного ухода
Если Александр Лукашенко "мирно" покинет пост президента Белоруссии, оппозиция готова предоставить ему гарантии безопасности, сообщила Светлана Тихановская.
Вести.Ru 03:07
Шоу-бизнес
Петросян впервые показал второго ребенка
Юморист Евгений Петросян впервые показал фотографию своего второго ребенка.
Lenta.ru 02:48
Экономика
Эксперты назвали «улиток» и «леопардов» российской экономики
Аналитики разделили 23 отрасли на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды».
РБК 02:30
Общество
В России могут разрешить тратить маткапитал на ремонт жилья
Москва, 16 сентября 2020, 07:32 — REGNUM Разрешить использование материнского капитала для покрытия расходов на капитальный ремонт жилья предложили в Общероссийском народном фронте (ОНФ), пишут 16 сентября «Известия».
REGNUM 00:32
Армия и оружие
В Венесуэле сбили перевозивший наркотики самолет из США
Венесуэла снова сбила самолет с американским регистрационным номером из-за подозрений в незаконном обороте наркотиков.
Газета.Ru 02:55
Происшествия
Найден живым 15-летний подросток, пропавший в Екатеринбурге
Телеканал ОТВ 03:12
Энергетика
Украина получит от транзита газа в 2020 году около $2 млрд
Украина получит около $2 млрд за услуги по транзиту российского газа в 2020 году.
Известия 03:40
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов обратился к Златану Ибрагимовичу
FightTime.ru 02:18
Общество
Мясников оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал "страшилкой" данные о том, что люди, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие, могут быть заразны до 90 дней.
РИА Новости 03:04
Экономика
Эксперты рассказали, какие товары в России подорожают осенью
Рост цен в России набирает обороты, ожидается, что в ближайшие месяцы подорожают хлеб, подсолнечное масло, красная рыба, икра, автомобили и доставка товаров.
Газета.Ru вчера в 13:07
Транспорт
Названы пять важных изменений в ПДД
14 сентября главред журнала «Движок» Илья Огородников прокомментировал проект изменений в правила дорожного движения, который разработали Минтранс и ГИБДД.
Известия вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Тарзан опубликовал признание в измене Королевой с двумя девушками
Шоумен Тарзан признался в измене Наташе Королевой с девушками, которые впоследствии обокрали его дом.
Газета.Ru 04:27
Армия и оружие
Неизвестная система РЭБ сожгла систему американского вертолета Apache
Предполагается, что система РЭБ находилась на авиабазе Камышлы.
Topdaynews.ru 04:18
Экономика
Размер средней пенсии в России увеличат до 17,4 тыс. рублей
Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда России на будущий год и на плановый период 2022-2023 годов, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих граждан вырастет до 17 443 рублей.
Evo-rus.com 01:18
Общество
В России выявили около 5,7 тысячи новых случаев коронавируса
В России за последние сутки зарегистрировали 5670 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах.
Газета Кемерова 03:42
Общество
Новый адвокат Ефремова оказался армрестлером
News.ru вчера в 15:05
Политика
Лукашенко назвал мифом заявления о нелегитимности выборов в Белоруссии
Как подчеркнул президент, «спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, «нелегитимность выборов» и тому подобное — всё это мифы».
RT на русском 04:13