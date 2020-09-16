Токио настроен на развитие отношений с Москвой в разных областях, в том числе по заключению мирного договора, заявили РИА Новости в японском МИД. В среду объявили новый состав правительства Японии. Премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, сменивший ушедшего в отставку по состоянию здоровья Синдзо Абэ.

с чего всё началось

В министерстве иностранных дел Японии планируют развивать отношения с Россией, в том числе продвигать диалог по вопросу заключения мирного диалога между странами.

МИД Японии заявил о намерении развивать отношения с Россией

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