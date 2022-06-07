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МИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банка

Япония вводит санкции против двух российских банков — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития.
Lenta.ru
Япония вводит запрет на экспорт в Россию товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.
Российская газета
Япония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.
ТАСС
В апреле Япония уже ввела санкции в отношении "Альфа-банка" и Сбербанка.
Интерфакс

Подробнее о событии

МИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банка
Lenta.ru01:01
Япония вводит санкции против Россельхозбанка, МКБ и банка из Белоруссии
Коммерсантъ22:05
Япония расширит экспортные санкции против России и заморозит активы еще двух банков
ТАСС22:07
Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банка
Интерфакс22:13
Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банка
РБК22:02
Япония вводит санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банка
Газета.Ru21:52
Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и Россельхозбанка
РИА Новости21:44

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