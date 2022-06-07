Lenta.ruМИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банкаЯпония вводит санкции против двух российских банков — Россельхозбанка и Московского кредитного банка, а также в отношении Белорусского банка развития.Lenta.ruЯпония вводит запрет на экспорт в Россию товаров, способствующих укреплению промышленной инфраструктуры.Российская газетаЯпония ранее приняла несколько пакетов рестрикций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.ТАССВ апреле Япония уже ввела санкции в отношении "Альфа-банка" и Сбербанка.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowРБКЦентральная Служба НовостейАМИТЕЛТелеканал 360°АбзацНациональная служба новостейКомсомольская правдаНовые ИзвестияВечерняя МоскваНовый ДеньLife.ruРосбалтYA62.ruУтроNewsРБКA42.RUЭкономика сегодняFrank MediaKrasnoyarskmedia.ruПятый каналТК ЗвездаПодробнее о событииМИД Японии заявил о введении санкций против Россельхозбанка и Московского кредитного банкаLenta.ru01:01Япония вводит санкции против Россельхозбанка, МКБ и банка из БелоруссииКоммерсантъ22:05Япония расширит экспортные санкции против России и заморозит активы еще двух банковТАСС22:07Япония ввела санкции против Россельхозбанка и Московского кредитного банкаИнтерфакс22:13Япония ввела санкции против двух российских и одного белорусского банкаРБК22:02Япония вводит санкции против российских Россельхозбанка и Московского кредитного банкаГазета.Ru21:52Япония ввела санкции против Московского кредитного банка и РоссельхозбанкаРИА Новости21:44Показать ещёОценить1,3KПоделиться