с чего всё началось

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России. Об этом российское посольство в Вашингтоне уведомил госдеп США.

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

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