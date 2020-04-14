Коронавирус
ВедомостиМИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США
Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России. Об этом российское посольство в Вашингтоне уведомил госдеп США.
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с чего всё началось
Как заявила дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.RT на русском12:40
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Общество
Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров
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Дом Геннадия Ушакова, агента российского хоккеиста «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, ограбили неизвестные.
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Об опасности медицинских масок рассказали в ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала, что необходимо обеспечить людей достаточным количеством масок.
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Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
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Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
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Общество
В МегаФоне разъяснили недоразумение с номером для получения пропусков
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Общество
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Новые Известия 01:55
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области
Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области.
Известия 10:27
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
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Врач оценил влияние аллергии на заболеваемость коронавирусом
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с ФАН оценила пользу лимона и чеснока.
RT на русском 10:05
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Шоу-бизнес
46-летняя Кейт Бекинсейл встречается с молодым музыкантом
Напомним, что до знакомства с Гуди Грейсом, Кейт встречалась с 23-летним коллегой Мэттом Райфом, а после этого с 25-летним комиком Питом Дэвидсоном.
RuNews24.ru 07:28
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
Музыка
Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия
Второе место в топ-10 самых популярных треков десятилетия досталось песне Rolling In The Deep певицы Адель.
Известия 05:44
Общество
ВОЗ: пик заболеваемости коронавирусом в мире еще не пройден
Спикер ВОЗ сомневается, что вакцину от коронавируса изобретут в ближайшие 12 месяцев.
RuNews24.ru 11:07
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
Общество
Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане
Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане.
Известия 10:08
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге
Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Происшествия
В Астраханской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Астраханской области во вторник, сообщает управление администрации губернатора региона.
РИА Новости 14:49
Футбол
«Дурачки залетают и здесь». Глушаков показал, как сыграл в бильярд
Спорт-Экспресс 15:08
Политика
Для жителей Донбасса предлагают отменить пошлину за паспорта РФ
Жителей Донбасса освободят от пошлины при вступлении в гражданство РФ. В правительстве ознакомились с законопроектом и поддержали его.
Деловое.ТВ 09:54
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
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Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Наука
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Как сообщает SMINEWS со ссылкой на Naked Science, британским исследователям удалось определить, как самоизоляция влияет на здоровье человека.
SMINEWS 13:37
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04