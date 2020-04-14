Коронавирус

ВедомостиВедомостиМИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России. Об этом российское посольство в Вашингтоне уведомил госдеп США.
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 дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.
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МИД заявил о попавших в сложное положение в США российских школьниках

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Lenta.ru12:07
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:46, Ашберн
Кино

Режиссер рассказал о влиянии пандемии на съемки «Отряда самоубийц 2»

Газета.Ru вчера в 09:34
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Транспорт

Автовладельцы без пропусков получат штрафы в размере 5 тыс. руб. с каждой дорожной камеры

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Коммерсантъ 13:45
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Тест на антитела к коронавирусу начнут делать в РФ в течение 10 дней

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Московский Комсомолец 12:16
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Общество

Почти миллион пропусков на передвижение по Москве аннулируют

Почти миллион цифровых пропусков на передвижение по Москве из 3,2 млн оформленных будут аннулированы.
Известия 08:38
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Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
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Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
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Армия и оружие

Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии

В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
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Общество

Роструд уточнил условия ухода в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни

Работодатель не может по своей инициативе отправить сотрудника в отпуск без сохранения зарплаты.
RT на русском 14:31
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Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Здоровье

Число бессимптомных случаев коронавируса в РФ увеличилось до 30%

Растет число людей в РФ, у которых коронавирус протекает бессимптомно, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Первого канала" во вторник.
Интерфакс 14:47
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Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
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Происшествия

К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов сообщил в Telegram, что к нему пришли с обыском.
Коммерсантъ 01:15
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Шоу-бизнес

Пранкеры поговорили с Билли Айлиш о России от имени Греты Тунберг

РИА Новости вчера в 16:30
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Армия и оружие

США показали мощь F-35 перед российскими военными в Сирии

США решили показать свою военную мощь и испытали в действии истребитель пятого поколения F-35A Lightning II в Сирии.
Lenta.ru 06:06
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Общество

Главный гастроэнтеролог Минздрава назвал замену гречки

Как отметил Ивашкин, любая крупа полезна для здоровья человека, ведь она содержит белки и медленные углеводы.
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Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM

REGNUM 13:00
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Российская газета 12:03
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Экономика

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Газета.Ru 12 апреля в 16:57
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Происшествия

В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус

Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
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Общество

Валуев ответил Познеру на критику его работы в Госдуме

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Политика

Обама поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США

Бывший президент США Барак Обама заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего вице-президента США Джо Байдена на пост главы государства.
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Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
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Астрахань, 12 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Расчеты комплексов ПВО С-400 из состава Ленинградского объединения противовоздушной обороны отразили массированный ракетный удар условного противника на полигоне в Астраханской области, сообщает 12 апреля пресс-служба Западного военного округа.
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Политика

Госдума определила новую дату окончания Второй мировой войны

Согласно документу, в России вводится новый день воинской славы 3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год), одновременно упраздняется действующая сейчас памятная дата 2 сентября.
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Вход в кафе на Таганке заложили бетонными блоками.
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Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

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Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

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Стало известно, каким будет новый iPhone 12

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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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