Коронавирус
РИА НовостиМИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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с чего всё началось
Как заявила дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.RT на русском12:40
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Освобождены от должности руководители надзорных ведомств Генпрокурор России Игорь Краснов довел до сведения подчиненных, что указами президента РФ освобождены от должности руководители прокуратур сразу пяти регионов.
Коммерсантъ 12:29
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В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки
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После закрытия совместного предприятия Dongfeng Renault Automotive Company, в Китае остается три совместных предприятия французской компании: Renault Brilliance Jinbei Automotive, которое занимается выпуском малотоннажных коммерческих машин и два СП, задействованных в создании электрокаров: eGT New Energy Automotive и Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle.
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