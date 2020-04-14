Политика
РИА НовостиМИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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с чего всё началось
Как заявила дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.RT на русском12:40
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Экономика
МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5%
По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится. Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%.
Газета.Ru 08:46
Общество
Поставщик бордюров для столичной мэрии строит инфекционную больницу в Новой Москве
Компания «Крост» участвует в строительстве больницы под Москвой без конкурса, как и другие подрядчики.
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Число заражённых коронавирусом в США превысило 600 тысяч
Более 46 тысяч человек выздоровели. Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавируса в США превысило 25 тысяч.
RT на русском 19:48
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Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100
«В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении.
RT на русском 22:30
Общество
Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск
Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта.
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Шоу-бизнес
В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым
Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
Политика
Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США.
RT на русском 22:45
Общество
Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией
Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
Армия и оружие
Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса
REGNUM вчера в 12:02
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Шоу-бизнес
Кети Топурия в полупрозрачном «свадебном» платье заинтриговала фанатов
Популярная певица Кети Топурия опубликовала в социальной сети Instagram снимки в белом платье.
Слово и Дело вчера в 06:25
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru вчера в 20:29
Гаджеты
Huawei Mate 20X 5G получил поддержку EMUI 10.1
Разработчики из компании Huawei начали распространять бета-версию прошивки EMUI 10.1 для смартфонов Mate 20X 5G.
Актуальные Новости 12:57
Шоу-бизнес
Седокова резко высказалась о браке Меладзе и Брежневой
Певица Анна Седокова во время прямого эфира в Instagram вспомнила свою работу в группе «ВИА Гра».
News.ru 09:06
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза вчера в 13:40
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Футбол
Эшли практически договорился о продаже «Ньюкасла»
Переговоры о продаже клуба компании из Саудовской Аравии длились четыре месяца, и сейчас уже согласованы все детали сделки на сумму порядка 350 млн евро.
Евро-футбол.ру 16:27
Космос
SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников, «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ 21:09
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Здоровье
В Свердловской области подтвердили еще восемь случаев коронавируса
В Свердловской области за сутки подтвердилось еще восемь положительных результатов теста на коронавирус.
Политсовет 03:38
Музыка
Онлайн-концерт Little Big посмотрели более трех миллионов человек
Российская газета 12 апреля в 06:30
Происшествия
Из больницы в Новотроицке сбежала больная коронавирусом женщина
Фото: https: / / topspb.tv / Сегодня вечером появилась информация о том, что из больницы в Новотроицке якобы сбежала женщина, больная коронавирусом.
Orsk.ru 13:34
Экономика
Сеть «Л’Этуаль» сообщила о падении оборота на 95%
Сеть магазинов «Л'Этуаль» из-за вынужденного закрытия торговых точек потеряла около 95% оборота.
Ведомости 15:54
Происшествия
Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
«За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.
RT на русском 23:15
Здоровье
Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости 17:54
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32