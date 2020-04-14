с чего всё началось

В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Экономика МВФ прогнозирует падение экономики России на 5,5% По расчетам фонда, экономическая деятельность в России серьезно замедлится. Тем не менее ожидается, что в 2021 году ВВП поднимется на 3,5%. 160

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100 «В Республике Бурятия на 15 апреля 2020 года зарегистрировано 100 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — указано в заявлении. 77

Общество Вывозной рейс доставил россиян из Бангкока в Новосибирск Вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines из Бангкока во вторник прибыл в новосибирский международный аэропорт "Толмачево", следует из данных онлайн-табло аэропорта. 98

Шоу-бизнес В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки. 68

Политика Посольство выясняет роль компании из США в сносе памятника Коневу Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что, согласно некоторым данным, доклад с обоснованием решения о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге подготовила компания из США. 714

Общество Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет. 116

Здоровье Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно. 705

Шоу-бизнес Кети Топурия в полупрозрачном «свадебном» платье заинтриговала фанатов Популярная певица Кети Топурия опубликовала в социальной сети Instagram снимки в белом платье.

Гаджеты Huawei Mate 20X 5G получил поддержку EMUI 10.1 Разработчики из компании Huawei начали распространять бета-версию прошивки EMUI 10.1 для смартфонов Mate 20X 5G.

Общество Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях. 28

Транспорт В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. 18

Футбол Эшли практически договорился о продаже «Ньюкасла» Переговоры о продаже клуба компании из Саудовской Аравии длились четыре месяца, и сейчас уже согласованы все детали сделки на сумму порядка 350 млн евро.

Космос SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников, «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 310

Происшествия Число инфицированных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки «За прошедшие сутки число заражённых коронавирусом в Забайкальском крае удвоилось и составило 28 человек», — сообщили в пресс-службе.

Здоровье Комаровский рассказал что может защитить от заражения коронавирусом Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19. 3

Общество В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин. 49