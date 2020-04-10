Политика
РИА НовостиМИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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с чего всё началось
Как заявила дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.RT на русском12:40
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МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3%
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Цены на бензин на заправках России начали снижаться
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Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу.
Популярная механика 04:50
Здоровье
Врачи назвали один из самых опасных симптомов коронавируса COVID-19
Британские эксперты сообщили о новом опасном симптоме коронавируса, при котором нужно срочно вызывать медиков.
ToDay News Ufa 10:20
Политика
Путин констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране
В России ситуация с распространением коронавируса меняется ежедневно и "не в лучшую сторону", все больше регистрируют пациентов с тяжелым течением болезни, обратил внимание глава страны Владимир Путин на совещании по эпидемиологической обстановке.
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Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
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В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей
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Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.
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В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
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Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.
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В Черное море вошел эсминец ВМС США
Американский эсминец "Портер" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщил российский Национальный центр управления обороной.
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Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
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Вирусолог рассказал о жизни после отмены в России режима самоизоляции
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