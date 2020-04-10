с чего всё началось

В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

Происшествия Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.

Экономика МВФ прогнозирует сокращение мировой экономики в этом году на 3% "Совокупные потери глобального ВВП за период 2020 и 2021 годов от [мирового экономического] кризиса, вызванного пандемией, могут составить порядка $9 трлн - больше, чем экономики Японии и Германии, если их объединить", - заявила она на пресс-конференции в Вашингтоне. 143

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Экономика Появилась петиция с требованием отставки Сечина На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти". 158

Общество В двух территориях Кузбасса введен режим ЧС Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев принял решение о введении с 14 апреля режимов чрезвычайной ситуации на территории Новокузнецкого района и Киселевска из-за подземных пожаров. 7

Здоровье В России после коронавируса может увеличиться число инвалидов Окончание пандемии коронавируса может привести к росту числа инвалидов в стране.

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Общество «МегаФон» подключал платную услугу вместо пропуска Как сообщают «Ведомости», абоненты «МегаФона» из Московской области, которые отправляли смс на номер 0250 для получения электронного пропуска на передвижение в период действия режима самоизоляции, оказались подписаны на платную информационно-развлекательную услугу. 74

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. 20

Общество В ПФР рассказали, кто получит по 5 тысяч рублей Как сообщили Волжский.ру в Центре ПФР №1, рассчитывать на материальную поддержку смогут семьи, получившие маткапитал и имеющие детей в возрасте до 3 лет. 51

Общество У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам Ассоциация электронных денег попросила Банк России разрешить кредитным организациям до 1 июля обслуживать таких клиентов.

Общество В Москве от коронавируса умер физик РАН В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов. 71

Транспорт Дептранс Москвы сообщил, как таксисты будут проверять наличие пропуска В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что водителей такси, не проверяющих цифровые пропуска у пассажиров в Москве или нарушающих заявленный маршрут поездки, отключат от агрегаторов. 24