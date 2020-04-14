Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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 дипломат, российской стороне сообщили только, что в рамках лишь одной программы Secondary School Student Program, курируемой Госдепом, в США прибыли 74 российских школьника.
RT на русскомвчера в 12:40

Подробнее о событии

Десятки российских школьников застряли в США

Вести.Ruвчера в 18:36

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

РИА Новостивчера в 14:36

МИД сообщил, что втайне вывезенные из РФ в США школьники оказались в сложном положении

Интерфаксвчера в 12:39

МИД заявил о выставленных в США за дверь российских школьниках

РБКвчера в 12:41

Россия сделала демарш Госдепу в связи с вывозом российских школьников без ведома властей

ТАССвчера в 12:19

Более 70 российских школьников застряли в США

Lenta.ruвчера в 12:07

В США оказались заблокированы 74 школьника из России

Известиявчера в 12:04
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 00:59, Ашберн
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
1,8K
Армия и оружие

Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси

Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
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Армия и оружие

США в Сирии показали мощь F-35 перед российскими военными

Shraibikus News вчера в 16:05
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Общество

В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Российская газета вчера в 17:22
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Общество

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск

АиФ Новосибирск вчера в 11:03
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Политика

Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия вчера в 11:54
4,5K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РБК 00:52
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Общество

Эксперт сообщил об осложнениях при бессимптомном течении коронавируса

"Насколько часто встречаются осложнения при бессимптомном течении заболевания, сказать пока нельзя, сегодня мы только-только подходим к вопросу, что бессимптомное проявление коронавирусной инфекции - это реальность", - рассказал РИА Новости Авдеев.
РЕН ТВ вчера в 20:59
2
Общество

Россияне вылетели из Нью-Йорка в Россию рейсом «Аэрофлота»

Зарегистрировались 276 человек уточнили в российском генконсульстве в Нью-Йорке.
Эхо Москвы вчера в 22:04
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Здоровье

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

RT на русском 00:51
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости вчера в 06:00
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ 00:24
26
Армия и оружие

Первая партия танков Т-90М «Прорыв» поступила в армию

Первая партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в российскую армию, сообщила пресс-служба Западного военного округа.
Коммерсантъ 12 апреля в 23:41
523
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
2,1K
Экономика

Социолог заявил о риске снижения турпотока в Крым на 55% из-за вируса

Осенью 2019 года очень большое количество жителей Крыма высказывали удовлетворенность своей жизнью, рассказал социолог.
РБК 00:30
Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна

Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
10
Кино

Вышел трейлер мультфильма Mortal Kombat с Соней Блейд

Inc-news.ru 12 апреля в 15:52
2
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
56
Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей

Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости вчера в 21:33
104
Происшествия

Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом

В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска.
REGNUM 00:42
12
Политика

Кадыров ответил на критику «Новой газеты»

Lenta.ru 13 апреля в 20:29
1,5K
Общество

Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок

Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa вчера в 15:44
55
Происшествия

В Москве задержали мужчину, закурившего в вагоне метро

Нарушителя, закурившего в вагоне московского метро, задержали, ему грозит штраф, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.
РИА Новости вчера в 13:32
47
Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС вчера в 18:11
13
Здоровье

Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа 00:07
176
Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру вчера в 11:26
55
Происшествия

Раскрыты детали проверки пропусков на въездах в Москву

Стали известны детали проверки пропусков на въездах в Москву и при перемещении внутри города в ближайшие дни.
Москва 24 вчера в 18:41
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в Кузбассе выросло до 19

Количество случаев заражений коронавирусной инфекцией в Кузбассе выросло до 19, следует из сообщения в Telegram-канале правительства региона.
РИА Новости 00:49
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Мария Захарова
Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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