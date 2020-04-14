с чего всё началось

В США на фоне распространения коронавируса закрыли образовательную программу, по которой в стране обучались 74 российских старшеклассника. Теперь школьники оказались в тяжелой ситуации, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

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Экономика В России призвали вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК. 2,1K

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 186

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Общество В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число людей Число умерших с диагнозом "коронавирус" в США за минувшие сутки составило рекордные 2228 человек, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты. 104

Происшествия Новосибирский оперштаб сообщил о новых пациентах с коронавирусом В Новосибирской области, по данным на 9:00 сегодня, 15 апреля, за сутки официально зарегистрированы семь пациентов с коронавирусом, в том числе жительница Бердска. 12

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Здоровье Рошаль потребовал прекратить преследование главврача РКБ в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. 176

Здоровье Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail. 55