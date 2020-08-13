Общество
Газета.RuМИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа
МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.
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с чего всё началось
Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.Ведомостивчера в 17:12
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МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни
Коммерсантъвчера в 19:35
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Футбол
Бруну Фернандеш: выиграть Лигу Европы было бы хорошо для менталитета победителей
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением по поводу важности победы в Лиге Европы.
Чемпионат 02:49
Общество
Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса
Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи.
РБК вчера в 20:24
Общество
Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих
На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть вчера в 08:41
Экономика
Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 11:05
Футбол
Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча
КДК РФС отстранил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на следующие два матча.
CT news 02:10
Общество
В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах
В жилых домах и общественных зданиях запретили размещать магазины бытовой химии и строительных материалов.
Газета.Ru вчера в 18:19
Происшествия
В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО
РБК вчера в 18:04
Общество
Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах
Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты.
RT на русском 01:57
Гаджеты
Apple покажет новый iPhone 12 только в октябре
Экономика сегодня вчера в 06:41
Политика
Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко
Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM вчера в 23:16
Политика
Бывший адвокат Трампа обвинил его в связях с Россией
Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие к своей книге, в котором говорит о том, что американский лидер победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России.
Известия 02:53
Шоу-бизнес
Анна Седокова продемонстрировала свое сексуальное тело на отдыхе
Девушка представила на снимке свое загорелое тело. Она лежит в откровенном купальнике телесного цвета на голом торсе мужчины.
Слово и Дело вчера в 22:49
Политика
Володин поручил запросить в спецслужбах о втором гражданстве депутатов
Москва, 14 августа 2020, 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы о наличии второго гражданства у ряда депутатов в уполномоченные органы РФ — МИД, МВД, ФСБ и СВР.
REGNUM 03:00
Единоборства
Ломаченко и Лопес договорились о проведении объединительного боя
Украинец Ломаченко и американский боксёр Лопес обсудили организацию объединительного боя. Об этом сообщает издание The Athletic.
CT news вчера в 06:26
Шоу-бизнес
После российского курорта Лера Кудрявцева улетела на отдых в Турцию
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что впервые за десятилетие проводит отпуск в Турции. Фотографии и видео появились в ее Instagram.
RuNews24.ru 02:44
Здоровье
Британский генетик развеял популярные мифы о здоровом питании
Как сообщает ToDay News Ufa, специалист в области генетики из Великобритании Тим Спектор выдвинул несколько новых совершенно неоднозначных фактов о здоровом питании.
ToDay News Ufa вчера в 18:35
Общество
Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина
Знаменитейший советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отказался комментировать появившуюся информацию о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.
CT news вчера в 12:45
Культура
Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»
Общественное телевидение России вчера в 13:24
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости вчера в 16:33
Экономика
Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год
Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар.
Ведомости вчера в 17:21
Происшествия
Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае
Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Барнауле – 34 человека. Инфицирования зафиксированы в 19 муниципалитетах.
Evo-rus.com вчера в 04:40
Здоровье
По мнению Минздрава, в Карелии пройден пик эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что Карелия прошла пик заболеваемости ковидом.
Daily 02:59
Общество
Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией
Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии
Известная советская и российская эстрадная певица Валентина Легкодоступова действительно находится в очень тяжелом состоянии.
CT news вчера в 12:32
Политика
CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины
Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
Здоровье
В омской больнице появился томограф за 58 млн рублей
В основном корпусе поликлиники №4 в омской поликлинике на проспекте Королёва появился компьютерный томограф стоимостью 58 млн рублей, который привезли из Японии.
Вестник 02:59
Игры
Геймеров расстроили новости о низкой производительности PlayStation 5
Вашингтон, 14 августа 2020, 06:56 — REGNUM Известный инсайдер Dusk Golem сообщил, что геймеры должны быть готовы к тому, что PlayStation 5 будет более дорогим решением в соотношении цены и производительности.
REGNUM вчера в 23:56
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой»
Вчера, 13 августа, 66-летняя певица Любовь Успенская вновь «стала мамой».
Территория новостей 02:50