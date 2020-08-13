Общество

Газета.RuГазета.RuМИД РФ предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за рубежа

МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.
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с чего всё началось

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.
Ведомостивчера в 17:12

Подробнее о событии

В МИДе решили помогать россиянам возвращаться домой за отдельную плату

РБКвчера в 23:50

МИД предложил сделать платной эвакуацию россиян из-за границы

Российская газета01:47

Россиянам предложили возвращать деньги МИД за эвакуацию на родину

Lenta.ru00:31

МИД предложил сделать вывоз россиян из-за рубежа платным

РИА Новости02:39

МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

Коммерсантъвчера в 19:35

МИД не будет помогать россиянам, застрявшим за границей при ЧП. Возвращение домой станет платным

URA.Ruвчера в 18:23

Россиян могут перестать бесплатно вывозить из-за границы при угрозе жизни

Ведомостивчера в 17:12
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Футбол

Бруну Фернандеш: выиграть Лигу Европы было бы хорошо для менталитета победителей

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился мнением по поводу важности победы в Лиге Европы.
Чемпионат 02:49
Общество

Опрос продемонстрировал недоверие врачей к вакцине от коронавируса

Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача» (результаты есть у РБК), заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи.
РБК вчера в 20:24
1,6K
Общество

Военные в Белоруссии встали на сторону протестующих

На одном ролике в «Инстаграм» Евгений Новицкий из города Логойск показывает, как его брат выбрасывает форму с нашивкой «спецназ», а Артем Белинович, отправил в мусорный контейнер военный берет.
МедиаКорСеть вчера в 08:41
4,8K
Экономика

Мишустин подписал распоряжения о поддержке медучреждений

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансировании медицинских учреждений в размере 47,5 миллиардов рублей.
Российская газета вчера в 11:05
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Футбол

Главного тренера «Рубина» Слуцкого отстранили на два матча

КДК РФС отстранил главного тренера "Рубина" Леонида Слуцкого на следующие два матча.
CT news 02:10
Общество

В РФ запретили размещать магазины бытовой химии и мебели в жилых домах

В жилых домах и общественных зданиях запретили размещать магазины бытовой химии и строительных материалов.
Газета.Ru вчера в 18:19
8
Происшествия

В Минске начали отпускать задержанных из СИЗО

РБК вчера в 18:04
Общество

Сбербанк отменил услугу бесплатных уведомлений о переводах

Сбербанк отменил бесплатные уведомления по переводам на дебетовые карты.
RT на русском 01:57
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Гаджеты

Apple покажет новый iPhone 12 только в октябре

Экономика сегодня вчера в 06:41
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Политика

Президент Литвы заявил о нелегитимности Лукашенко

Вильнюс, 14 августа 2020, 06:16 — REGNUM Вильнюс не видит оснований для того, чтобы считать легитимным президентом Белоруссии Александра Лукашенко, заявил 14 августа президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу Sky News.
REGNUM вчера в 23:16
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Политика

Бывший адвокат Трампа обвинил его в связях с Россией

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн опубликовал предисловие к своей книге, в котором говорит о том, что американский лидер победил на президентских выборах в 2016 году благодаря России.
Известия 02:53
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Шоу-бизнес

Анна Седокова продемонстрировала свое сексуальное тело на отдыхе

Девушка представила на снимке свое загорелое тело. Она лежит в откровенном купальнике телесного цвета на голом торсе мужчины.
Слово и Дело вчера в 22:49
Политика

Володин поручил запросить в спецслужбах о втором гражданстве депутатов

Москва, 14 августа 2020, 10:00 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции направить запросы о наличии второго гражданства у ряда депутатов в уполномоченные органы РФ — МИД, МВД, ФСБ и СВР.
REGNUM 03:00
Единоборства

Ломаченко и Лопес договорились о проведении объединительного боя

Украинец Ломаченко и американский боксёр Лопес обсудили организацию объединительного боя. Об этом сообщает издание The Athletic.
CT news вчера в 06:26
Шоу-бизнес

После российского курорта Лера Кудрявцева улетела на отдых в Турцию

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что впервые за десятилетие проводит отпуск в Турции. Фотографии и видео появились в ее Instagram.
RuNews24.ru 02:44
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Здоровье

Британский генетик развеял популярные мифы о здоровом питании

Как сообщает ToDay News Ufa, специалист в области генетики из Великобритании Тим Спектор выдвинул несколько новых совершенно неоднозначных фактов о здоровом питании.
ToDay News Ufa вчера в 18:35
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Общество

Собянин заявил об отмене школьных линеек в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столичных школах 1 сентября не будет традиционных линеек и других массовых мероприятий.
RT на русском вчера в 14:26
1,3K
Шоу-бизнес

Киркоров отказался комментировать слухи о разводе Пугачевой и Галкина

Знаменитейший советский и российский эстрадный певец Филипп Киркоров отказался комментировать появившуюся информацию о разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина.
CT news вчера в 12:45
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Политика

Два кандидата на пост губернатора Иркутской области снялись с выборов

Weacom.ru 00:19
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Культура

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Общественное телевидение России вчера в 13:24
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Политика

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться "по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни", заявила спикер Совета Республики Наталья Кочанова, которую цитирует телеграм-канал Sputnik Беларусь.
РИА Новости вчера в 16:33
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Экономика

Гречка стала самым подорожавшим продуктом за последний год

Из всех продуктов питания, которые анализирует служба, это самый подорожавший товар.
Ведомости вчера в 17:21
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Происшествия

Восемь человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае

Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в Барнауле – 34 человека. Инфицирования зафиксированы в 19 муниципалитетах.
Evo-rus.com вчера в 04:40
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Здоровье

По мнению Минздрава, в Карелии пройден пик эпидемии коронавируса

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что Карелия прошла пик заболеваемости ковидом.
Daily 02:59
Общество

Названы страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией

Москва, 13 августа 2020, 13:37 — REGNUM Вероятнее всего Россия возобновит авиасообщение с большинством стран СНГ с 1 сентября 2020 года.
REGNUM вчера в 06:36
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Шоу-бизнес

Дочь певицы Легкоступовой сообщила о ее тяжелом состоянии

Известная советская и российская эстрадная певица Валентина Легкодоступова действительно находится в очень тяжелом состоянии.
CT news вчера в 12:32
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Политика

CNN узнал об отказе США от помощи России в разработке COVID-вакцины

Москва предложила Вашингтону свою помощь в разработке вакцины от COVID-19, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных российских чиновников.
Интерфакс вчера в 22:04
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Здоровье

В омской больнице появился томограф за 58 млн рублей

В основном корпусе поликлиники №4 в омской поликлинике на проспекте Королёва появился компьютерный томограф стоимостью 58 млн рублей, который привезли из Японии.
Вестник 02:59
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Игры

Геймеров расстроили новости о низкой производительности PlayStation 5

Вашингтон, 14 августа 2020, 06:56 — REGNUM Известный инсайдер Dusk Golem сообщил, что геймеры должны быть готовы к тому, что PlayStation 5 будет более дорогим решением в соотношении цены и производительности.
REGNUM вчера в 23:56
3
Шоу-бизнес

66-летняя Любовь Успенская снова «стала мамой»

Вчера, 13 августа, 66-летняя певица Любовь Успенская вновь «стала мамой».
Территория новостей 02:50
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