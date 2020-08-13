Вместо безвозмездного возвращения на родину в случае угрозы жизни внешнеполитическое ведомство предлагает гарантировать возврат из-за границы всем россиянам, но при условии возврата расходов в бюджет.

с чего всё началось

МИД России предложил сделать платной эвакуацию россиян из других стран при угрозе жизни. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.

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