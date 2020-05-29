Политика
ИзвестияМИД констатировал окончательный срыв перемирия в Ливии
Перемирие в Ливии, которое было объявлено в январе 2020 года, окончательно сорвано, ситуация продолжает деградировать. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба 29 мая.
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Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.РИА Новости07:29
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Политика
Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев
Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Энергетика
В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ
Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
Общество
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня
Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
Общество
Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38
Журналистов "Эха Москвы" Александра Плющева и Татьяну Фельгенгауэр снова задержали возле ГУ МВД РФ по Москве на Петровке 38.
Эхо Москвы 10:01
Общество
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины
Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
РИА Новости вчера в 11:48
Экономика
В Башкирии начали создавать особую экономическую зону
Уфа, 28 мая 2020, 18:47 — REGNUM Особая экономическая зона будет создана в Башкирии, сообщили 28 мая в правительстве региона.
REGNUM вчера в 11:47
Общество
В Омской области ослабят режим самоизоляции
Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости 12:09
Общество
Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня.
Уральский меридиан 11:40
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Общество
В Волгоградской области продлен режим самоизоляции
Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
Армия и оружие
Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем
Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
Газета.Ru 12:17
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Политика
Венгры станут национальным достоянием Украины
В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
Lenta.ru 10:31
Здоровье
В Саратовской области умерли 99 человек с подтвержденным коронавирусом
Число умерших граждан с подтвержденным коронавирусом в Саратовской области по состоянию на 29 мая составило 99 человек.
Регион 64 13:05
Общество
Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы
Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
Коммерсантъ 12:43
Общество
Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
РИА Новости 12:49
Общество
Национальную гвардию США задействовали в Миннесоте из-за беспорядков
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Беглов: Петербург ещё не вышел на плато по коронавирусу
Город на Неве ещё не вышел на плато по коронавирусу.
Neva.Today 12:30
Футбол
УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула
Стамбулу же могут доверить решающий матч Лиги чемпионов в следующие сезоны. Решение по данному вопросу УЕФА примет в середине июня.
ProstoProSport 10:04
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
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Почти 70 пунктов пропуска откроет Украина на границе с ЕС и Молдовой
Украина ночью в пятницу, 29 мая, откроет пункты пропуска на границе с Евросоюзом и Молдовой.
Inc-news.ru вчера в 13:57
Игры
2K Games обещает исправить проблемы переизданий Mafia II и Mafia III
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Общество
В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Возлюбленная Илона Маска продаст часть души за $10 млн
Instagram Канадская певица Граймс, возлюбленная американского предпринимателя Илона Маска, собирается выставить на продажу картину стоимостью $10 млн, к которой прилагается документ на приобретение части ее души.
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