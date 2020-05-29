с чего всё началось

Перемирие в Ливии, которое было объявлено в январе 2020 года, окончательно сорвано, ситуация продолжает деградировать. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба 29 мая.

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3,1K

Общество Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте». 8

Экономика В Башкирии начали создавать особую экономическую зону Уфа, 28 мая 2020, 18:47 — REGNUM Особая экономическая зона будет создана в Башкирии, сообщили 28 мая в правительстве региона. 94

Общество В Омской области ослабят режим самоизоляции Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков. 19

Общество Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил в своём Instagram, что примет решение по снятию или продлению ограничений из-за коронавируса в регионе 1 июня. 26

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 4,5K

Общество Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день. 1,3K

Экономика Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства. 969

Общество В Волгоградской области продлен режим самоизоляции Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно. 122

Армия и оружие Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями. 460

Политика Венгры станут национальным достоянием Украины В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран. 5

Общество Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. 45

Общество Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.

Футбол УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула Стамбулу же могут доверить решающий матч Лиги чемпионов в следующие сезоны. Решение по данному вопросу УЕФА примет в середине июня.

Общество В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 20