Политика

ИзвестияИзвестияМИД констатировал окончательный срыв перемирия в Ливии

Перемирие в Ливии, которое было объявлено в январе 2020 года, окончательно сорвано, ситуация продолжает деградировать. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ходе онлайн-конференции Московского дипломатического клуба 29 мая.
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с чего всё началось

В МИД оценили ситуацию в Ливии

Ситуация в Ливии продолжает деградировать, перемирие окончательно сорвано, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости07:29

Подробнее о событии

Захарова заявила об окончательном срыве перемирия в Ливии

РБК10:22

Россия рассказала о сорвавшемся перемирии в Ливии

Lenta.ru07:49

В МИД России заявили о деградации ситуации в Ливии

RT на русском08:06

МИД РФ: перемирие в Ливии окончательно сорвано

Вести.Ru07:59

Захарова: перемирие в Ливии окончательно сорвано, ситуация продолжает деградировать

ТАСС07:51

В МИД РФ заявили об опасной эскалации конфликта в Ливии

Российская газета08:41

Россия настаивает на отсутствии военного решения конфликта в Ливии

РИА Новости07:43
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Политика

Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев

Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой 05:55
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Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
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В Белоруссии заявили об отсутствии долга за российский газ

Как сказал Миллер, Россия готова начать переговоры о поставках газа в 2021 году, если Белоруссия выплатит долг.
Газета.Ru 11:09
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Общество

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня

Курортный сезон в Крыму начнется с 15 июня, пока отелям и гостиницам разрешат прием только местных жителей, объявил глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «В контакте».
Ведомости 12:33
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Общество

Журналистов Плющева и Фельгенгауэр снова задержали на Петровке 38

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Младенца нашли между гаражами около подмосковной деревни

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Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до появления вакцины

Ограничения в Москве сохранятся по появления вакцины от коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
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В Башкирии начали создавать особую экономическую зону

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REGNUM вчера в 11:47
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
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Общество

Куйвашев примет решение по снятию ограничений 1 июня

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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
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Общество

В Волгоградской области продлен режим самоизоляции

Оперативный штаб Волгоградской области принял решение продлить режим самоизоляции до 16 июня включительно.
Известия 11:52
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили бомбардировщики США над Черным морем

Российские военные самолеты поднялись в воздух "для перехвата целей" - двух бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США, которые были зафиксированы ПВО над Черным и Балтийским морями.
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Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Политика

Венгры станут национальным достоянием Украины

В предварительной версии документа говорится о признании венгров на Украине и украинцев в Венгрии национальным достоянием обеих стран.
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В Саратовской области умерли 99 человек с подтвержденным коронавирусом

Число умерших граждан с подтвержденным коронавирусом в Саратовской области по состоянию на 29 мая составило 99 человек.
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Общество

Минюст РФ убрал из проекта нового КоАП увеличенные штрафы

Отмечается, что действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены.
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Голикова назвала решение о введении самоизоляции правильным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что считает решение о введении самоизоляции в РФ правильным.
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Национальную гвардию США задействовали в Миннесоте из-за беспорядков

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Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

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Беглов: Петербург ещё не вышел на плато по коронавирусу

Город на Неве ещё не вышел на плато по коронавирусу.
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Российский дипломат
Российский государственный и политический деятель, дипломат. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации, официальный представитель МИД России с 10 августа 2015 года.
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