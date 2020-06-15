Политика
РБКМИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
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с чего всё началось
Посольство РФ в Киеве направило ноту протеста в украинское внешнеполитическое ведомство в связи с "очередными отвратительными антироссийскими выходками", которыми Киев отметился в День России 12 июня, сказано в комментарии МИД РФ.Life.ruвчера в 14:43
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Посольство РФ направило МИД Украины ноту протеста из-за прошедшей русофобской акции
Газета.Ruвчера в 13:48
РФ направила ноту протеста в МИД Украины в связи с русофобскими акциями
Российская газетавчера в 14:00
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