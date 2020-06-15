Политика
РБКМИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России
Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИДа.
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Политика
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Алексея Навального
Главное следственное управление Следственного комитета по Москве расследует дело по статье о клевете.
Эхо Москвы 21:04
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив
РИА Новости 14:11
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Кинк: узнав, что я эстонец, Червиченко сказал Романцеву «забудь»
Бывший футболист «Спартака» Тармо Кинк рассказал, что его трансфер в московский клуб мог сорваться из-за экс-президента красно-белых Андрея Червиченко.
Чемпионат 03:58
Происшествия
Театр «Современник» опубликовал заявление в связи с ДТП Ефремова
Российская газета 18:37
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе снизились на 3,15% — до $37,51 за баррель.
RT на русском 01:22
Происшествия
В Красноярске установили личность женщины, избившей ребенка в лифте
Следователи установили личность женщины, избившей в лифте в Красноярске маленькую девочку, ей оказалась бабушка ребенка.
ТАСС 07:44
Шоу-бизнес
Пригожин объяснил желание Орейро сделать российское гражданство
Народные новости 11:46
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости 04:20
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента 12:10
Общество
В 13 городах России отменили праздничные шествия в честь Победы
Запланированные на 24 июня праздничные шествия в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменили в 13 российских городах.
РИА Новости 19:58
Происшествия
Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку
По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников.
ТАСС 22:29
Здоровье
44 новых случая коронавируса подтверждено в Амурской области
Всего в Приамурье выявлено 1062 случая коронавируса.
Телепорт 02:58
Армия и оружие
Украина нашла способ дать достойный отпор «агрессии» России
Власти Украины нашли способ дать достойный отпор «агрессии» России.
Актуальные Новости 11:54
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
РИА Новости 19:56
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM 14:12
Политика
Отложен визит в Турцию Лаврова и Шойгу
Отложен визит Сергея Лаврова и Сергея Шойгу в Турцию. Он должен был состояться 14 июня.
ТВ Центр вчера в 09:44
Футбол
«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне
Спорт-Экспресс 01:15
Футбол
Левандовски: Не думаю о «Золотом мяче»
Напомним, что за 39 матчей сезона Левандовски забил уже 45 голов и обновил рекорд результативности.
ГЛАС.RU 22:52
Общество
В Нью-Йорке расформировали подразделение полиции в штатском
Подразделение полиции в штатском по борьбе с преступностью расформировано в Нью-Йорке, заявил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши 15 июня в ходе пресс-конференции.
ИА Красная Весна 17:58
Технологии
Объяснена необходимость отключать телефон в поезде
В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного.
Lenta.ru 22:27
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 22:54
Армия и оружие
Ядерные державы продолжают модернизацию своих арсеналов
Ядерные державы, несмотря на общее сокращение количества боеголовок, в 2019 году продолжали модернизацию своих арсеналов.
ТАСС вчера в 18:05
Хоккей
Бывший нападающий «Салавата Юлаева» Максим Рыбин завершил карьеру
Нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
Горобзор.ру 05:18
Политика
Выделение $10 млн на проекты ядерных испытаний одобрили в сенате США
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил выделение $10 млн на реализацию проектов, которые позволят сократить время на подготовку ядерного испытания.
News.ru 20:41
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
Армия и оружие
С-400 собьет ракеты на гиперзвуке
Военный эксперт отметил, что перехват гиперзвуковых аппаратов является сложной задачей, для выполнения которой необходимы мощные радиолокационные станции (РЛС), системы цифровой обработки сигналов, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.
Военное дело 01:11
Политика
Порошенко в суде обвинил Януковича в потере Крыма
В ходе допроса Порошенко не отвечал или давал уклончивые ответы на вопросы о его действиях для недопущения потери Крыма, не стал отвечать на ряд вопросов адвокатов об осуществлении политического преследования Януковича и не только.
Газета.Ru 14:39